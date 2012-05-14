Янукович: Проблема з Тимошенко виникла з 90-х, «коли грабували Україну»

Проблема з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко виникла не сьогодні і не вчора, а починаючи з 90-х, «коли грабували Україну», вважає Президент України Віктор Янукович.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання УНІАН про можливі наслідки - політичні і економічні - оголошення країнами Європи бойкоту Євро-2012 в Україні і про подальшу долю Ю.Тимошенко.

«Політиканство, яке є сьогодні, у самих різних напрямах – це невід'ємна складова, яка є в політиці», - сказав В.Януковмч, додавши, що, проте, Україна сьогодні «відкрита і щира».

За його словами, хто захоче приїхати до України на чемпіонат, «ми раді будемо», хто не захоче, «це їх особлива справа», хоча, «безумовно, це нам хворобливо чути і, безумовно, це нам не дуже приємно, м'яко кажучи».

За словами В.Януковича, «ми маємо цю проблему, я маю на увазі проблему з Ю.Тимошенко, яка виникла не сьогодні, не вчора, вона виникла, починаючи з 90-х років, коли грабували Україну».

Він нагадав, що в 90-ті роки Україні продавали газ по 80 дол., тоді як ціна в Росії була 25, і лише «після того, як «Єдині енергетичні системи» пішли з українського ринку, газ одразу знизився удвічі, з 80 до 43 дол.».

Президент також сказав, що саме тоді в Україні була заборгованість по зарплатах і по пенсіях до 5 місяців, підприємства були банкротами, не мали нагоди платити за газ.

«Зараз інша справа… Справа, яка пов'язана з Ю.Тимошенко, вона багатостороння і вийшла на світовий рівень», - сказав В.Янукович.

При цьому він додав, що «ми зобов'язані забезпечити якісне лікування, зобов'язані зробити все, щоб в Україні було сучасне європейське законодавство».

Він заявив, що сьогодні підписав новий Кримінальний процесуальний кодекс і висловив своє переконання, що його введення «принесе користь Україні».

В.Янукович в цілому зазначив, що обговорювана сьогодні проблема про законодавство, про Ю.Тимошенко принесе користь як Україні, так і Європі.

Він підкреслив, що «Україна - це молода країна, вона будується», і «коли нам підказують, ми дякуємо, але дуже важливо, щоб нас не принижували, ми не любимо цього і не дозволимо».

На закінчення своєї відповіді він ще раз зазначив: «Однак люди, які скоюють злочини, мають нести за них відповідальність».