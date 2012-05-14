Україна готується до четвертого раунду оцінювання GRECO

Україна готується до проходження четвертого раунду оцінювання з боку Групи держав проти корупції (GRECO) щодо попередження корупції в діяльності членів парламенту, суддів і прокурорів.

Моніторинг здійснюватиметься з метою оцінки антикорупційних заходів, що вживає Україна у вказаній сфері, та їхньої відповідності стандартам Ради Європи, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра Олександра Лавриновича, 14-16 травня делегація України перебуватиме у Страсбурзі (Франція) з метою участі у 55-му пленарному засіданні GRECO.

При цьому основна мета, яку переслідуватиме наша держава під час участі у пленарному засіданні, – ознайомлення з результатами перших візитів експертів GRECO до держав з метою проведення четвертого раунду оцінювання. Зокрема, планується обговорити з представниками GRECO коло питань, які повинні розглядатися під час оцінювання рівня запобігання корупції в судовій гілці влади.

За підсумками візиту українська делегація підготує пропозиції щодо матеріалів, необхідних для проведення четвертого раунду оцінювання України з боку GRECO.

Також під час засідання Україна має намір представити дослідження щодо гендерних аспектів корупції у вищій освіті нашої держави. Презентація відбудеться в рамках обговорення державами – членами GRECO питання політики гендерної рівності Ради Європи, зокрема як гендерне питання може вплинути в цілому на прояви корупції

О.Лавринович нагадав, що презентація попередніх результатів дослідження «Ґендерні аспекти корупції у вищій освіті України» відбулася у Міністерстві юстиції у грудні 2011 року. Дослідження проводилося Харківським Інститутом прикладних гуманітарних досліджень за підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA) в рамках проекту «Боротьба з корупцією в Україні» – спільної ініціативи Міністерства юстиції Канади та Міністерства юстиції України. Ця робота здійснювалася в рамках розробки національної антикорупційної стратегії з метою вивчення проблеми розбіжностей між чоловічим і жіночим досвідом корупції.

Як відомо, перші два раунди оцінювання України були проведені у 2006 році. Третій раунд оцінювання GRECO по Україні був розпочатий 1 січня 2007 року та присвячений оцінці заходів, котрі вживаються українською владою для криміналізації корупційних діянь та прозорості фінансування політичних партій.

До 30 квітня 2013 року Україна має поінформувати GRECO про реалізацію рекомендацій, наданих у рамках цього етапу.

*** GRECO було утворене Радою Європи з метою покращення можливостей країн – членів групи боротися з корупцією, дотримуватися ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів.

Україна приєдналась до GRECO 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції. Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Керівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої Радою Європи.

Така робота розділяється на тематичні цикли - раунди оцінки.

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