Завтра в Москві президенти країн СНД розглянуть хід ратифікації Договору про ЗВТ

Москва. У вівторок, 15 травня, під час неформального засідання Ради глав держав СНД буде розглянутий хід ратифікації Договору про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності.

Про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до неформального засідання Ради глав держав СНД, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Значною подією стало підписання в жовтні минулого року нового Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, який покликаний замінити собою цілий ряд багатосторонніх і двосторонніх угод. Новий договір, який враховує норми і правила СОТ, має стати реальним інструментом активізації торговельно-економічної співпраці держав Співдружності на основі єдиних і транспарентних правил. 1 квітня Російська Федерація завершила процедуру ратифікації договору. Під час майбутньої неформальної зустрічі глави держав Співдружності планують обговорити хід виконання аналогічних процедур у країнах СНД», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що значну увагу планується приділити поглибленню процесів економічної інтеграції на просторі Співдружності.

Глави держав СНД візьмуть участь в неформальному засіданні на запрошення Президента РФ Володимира Путіна.

Прес-служба Кремля повідомляє, що неформальні зустрічі лідерів країн СНД, в якому цього року головує Туркменістан, стали щорічною традицією. Попередній неформальний саміт, присвячений 20-річчю СНД, відбувся 20 грудня 2011 року в Москві.

Очікується, що з урахуванням неформального характеру майбутньої зустрічі, що не припускає фіксованого порядку денного, глави держав проведуть обмін думками з ключових напрямків діяльності і розвитку Співдружності, перспектив подальшого розширення багатопланової співпраці в рамках СНД.

Як повідомляв УНІАН, у засіданні Ради глав держав СНД візьме участь Президент України Віктор Янукович. Передбачається, що літак глави Української держави прибуде до Москви після обіду. Увечері після саміту В.Янукович планує повернутися до Києва.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн-членів СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан планують приєднатися до нього.

Він має набути чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, що підписали його, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття його чинності.

В України з'явилися зауваження до угоди про зону вільної торгівлі, що полягають у нерівності умов, які стосуються введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Верховна Рада досі не ратифікувала цей договір.

2 квітня тодішній Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про ратифікацію договору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Росія не відмовиться від антидемпінгових заходів у рамках ЗВТ СНГ стосовно України