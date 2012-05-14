Анонс на 15 травня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України

* Прес-конференція на тему: «Єврозона: падіння економіки і євро. Які загрози для економічної стабільності України? ». Питання: перспективи вкладень в євро до кінця року; прогноз курсів євро/долар, євро/гривня до кінця року. В роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

* Прес-конференція на тему: «Кому вигідно і до чого призведе спрощення процедури вирубки зелених насаджень в Україні?». Учасники: Ігор Соколов, директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону України, Олександр Ігнатенко, директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону України.

* Відбудеться семінар для ЗМІ на тему: «Найбільш поширені схеми махінацій з ПДВ». Організатор - податкова міліція ДПС України. Протягом семінару представники ЗМІ зможуть розібрати схеми махінацій з ПДВ на конкретних прикладах.

* Відбудеться розширене засідання Ради Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України. У засіданні візьмуть участь представники членських організацій Федерації, лідери Всеукраїнських незалежних профспілок, народні депутати України, лідери громадських організацій.

* Відбудеться презентація і експертне обговорення ініціативи соціально-економічного розвитку сільських територій "Рідне село". Організатор: Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад. Учасники: міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк, голова Комітету ВРУ з питань агрополітики та земельних відносин Григорій Калетник, почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич, голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Микола Фурсенко, керівник проекту USAID "АгорІнвест" Даніел Темен, голова правління Великопольського центру освіти і курсів самоврядування Мирослав Бронішевський, Заступник гендиректора з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Діалогу «Україна - ЄС» з аграрних питань та сільських територій Єжи Богдан Плеве та ін. Під час заходу відбудеться брифінг Миколи Присяжнюка.

* Прес-конференція на тему: «Обвал курсу валют: в чому краще зберігати заощадження українцям?». Учасники: Віктор Суслов, фінансовий експерт, заслужений економіст України, Олег Устенко, економіст, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера, Ерік Найман, фінансовий аналітик.

* Прес-конференція Посла Європейського Союзу в Україні Жозе Мануела Пінту Тейшейра, присвячена публікації щорічного звіту по Україні в рамках Європейської політики сусідства. Звіт ЄС оцінює стан виконання Україною Порядку денного Асоціації ЄС-Україна в 2011 році.

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