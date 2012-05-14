Курс НБУ на 15.05.12

Офіційний курс НБУ на 15.05.12 100 USD США - 799.0000 (на 14 травня - 799.0000) 100 EUR - 1027.7537 (на 14 травня - 1034.2256) 10 RUR - 2.6400 (на 14 травня - 2.6430)

Офіційний курс НБУ на 15.05.12 100 USD США - 799.0000 (на 14 травня - 799.0000) 100 EUR - 1027.7537 (на 14 травня - 1034.2256) 10 RUR - 2.6400 (на 14 травня - 2.6430) Облікові курси банківських металів на 15.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 124883.70 (на 14 травня - 126301.93) 961 XAG 10 Срібло - 2263.57 (на 14 травня - 2283.54) 962 XPT 10 Платина - 115934.90 (на 14 травня - 117213.30) 964 XPD 10 Паладій - 47220.90 (на 14 травня - 48099.80)

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