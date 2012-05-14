Курс НБУ на 15.05.12
19:27, 14 травня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 15.05.12 100 USD США - 799.0000 (на 14 травня - 799.0000) 100 EUR - 1027.7537 (на 14 травня - 1034.2256) 10 RUR - 2.6400 (на 14 травня - 2.6430)
Офіційний курс НБУ на 15.05.12
100 USD США - 799.0000 (на 14 травня - 799.0000)
100 EUR - 1027.7537 (на 14 травня - 1034.2256)
10 RUR - 2.6400 (на 14 травня - 2.6430)
Облікові курси банківських металів на 15.05.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 124883.70 (на 14 травня - 126301.93)
961 XAG 10 Срібло - 2263.57 (на 14 травня - 2283.54)
962 XPT 10 Платина - 115934.90 (на 14 травня - 117213.30)
964 XPD 10 Паладій - 47220.90 (на 14 травня - 48099.80)
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