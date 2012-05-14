ТОП-10 (14 травня)

Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс

Бензин із 15 травня подешевшає на 10 коп.

Затверджені перші 542 квартири для придбання в іпотеку під 3%

Держслужба зайнятості у січні-квітні працевлаштувала 251,9 тис. осіб

Hyundai і Skoda курсуватимуть за експериментальними графіком і тарифами

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України зменшилося на 8,2%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зменшилося на 11,9%

Україна у І кварталі скоротила імпорт газу на 24%

Індекс Української біржі впав більш ніж на 7%

Мінфін виплатив 23,63 млн дол. за єврооблігаціями 2007 року

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Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс

Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав новий Кримінальний процесуальний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Сьогодні вранці я підписав Кримінальний кодекс», - сказав В.Янукович, зазначивши, що тепер необхіден час для того, щоб він був імплементований.

При цьому В.Янукович висловив сподівання, що скоро КПК почне діяти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України в ніч на 13 квітня 2012 р.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення.

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Бензин із 15 травня подешевшає на 10 коп.

На засіданні експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України було ухвалено рішення про поетапне зниження роздрібних цін на всі види бензинів на 5 коп./л з 12 травня і ще на 5 коп./л з 15 травня, повідомила прес-служба Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалене на засіданні групи 11 травня.

Під час засідання була розглянута цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, його ресурсне наповнення і проаналізовано вплив на нього світових тенденцій.

Учасники засідання констатували зниження цін на нафту на світових ринках, а також наявність достатніх запасів нафтопродуктів для забезпечення стабільності на внутрішньому ринку.

Також було відзначено, що у рамках попередніх рекомендацій експертно-аналітичної групи учасники ринку знизили ціни на дизпаливо на 10 коп./л.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня кілька великих мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне на 9 коп./л – до 10,35 грн/л.

Нагадаємо, ціни на українських АЗС зростали з другої половини лютого. Проте з кінця квітня ціни стабілізувалися і намітилася тенденція до зниження.

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 4 до 11 травня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 0,1% – з 10,38 грн/л до 10,37 грн/л; на бензин А-92 – збереглися на рівні 10,89 грн/л; на бензин А-95 – збереглися на рівні 11,32 грн/л; на дизельне паливо – знизилися на 0,4% – з 10,30 грн/л до 10,26 грн/л.

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Затверджені перші 542 квартири для придбання в іпотеку під 3%

Міжвідомча комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства затвердила перші 542 квартири в 16 об'єктах незавершеного будівництва для придбання черговиками за програмою здешевлення іпотечних кредитів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, цей перелік вже відправлено до банків I і II групи згідно критеріям НБУ, які можуть брати участь у програмі здешевлення іпотеки.

Зокрема, громадянам, що стоять на квартирному обліку, пропонується придбати житло в Криму (20 квартир), Волинській області (38 квартир), Запорізькій області (160 квартир), Полтавській області (80 квартир), Сумській області (208 квартир), Чернівецькій області (36 квартир). Ступінь готовності об'єктів становить від 12% до 89%.

Мінрегіон також працює над розробкою типових договорів, які повинні захистити індивідуальних інвесторів будівництва і запобігти ситуаціям на зразок «Еліта-Центр».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства готове 15 травня ц.р. розпочати реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня 2012 р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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Держслужба зайнятості у січні-квітні працевлаштувала 251,9 тис. осіб

Державна служба зайнятості у січні-квітні 2012 року працевлаштувала 251,9 тис. безробітних, що на 6% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Про це йдеться в повідомленні служби.

Здебільшого безробітні працевлаштовані у таких галузях, як торгівля, переробна промисловість, сільське господарство.

Завдяки наданню дотацій роботодавцям у січні-квітні роботу одержали 11,2 тис. безробітних.

Шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності працевлаштовано 4 тис. осіб.

Професійне навчання протягом звітного періоду пройшли 102,2 тис. безробітних. До оплачуваних громадських робіт були залучені 137,9 тис. людей, які займалися впорядкуванням населених пунктів, доглядом за людьми похилого віку, ліквідацією наслідків повеней тощо.

У базі даних служби зайнятості на 1 травня 2012 року нараховувалося 79,4 тис. вакансій.

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Hyundai і Skoda курсуватимуть за експериментальними графіком і тарифами

Електропоїзди Інтерсіті+ (Hyundai) і Skoda (Інтерсіті) на залізницях України курсуватимуть за експериментальним графіком, а вартість проїзду визначатиметься за експериментальними тарифами.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури, зокрема, згідно з експериментальним графіком, розробленим Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізниця»), який діятиме з 27 травня до 1 вересня 2012 року, зокрема, Hyundai долатиме відстань між Харковом і Києвом (488 км) за 4 годин 25 хвилин з маршрутною швидкістю понад 106 км на годину, між Львовом і Києвом (572 км) - за 4 години 55 хвилин зі швидкістю понад 116 км на годину, між Донецьком і Києвом (747 км) за 6 годин 30 мін зі швидкістю більш як 112 км/год.

Електропоїзди Skoda відстань 299 км від Харкова до Дніпропетровська проходитимуть за 3 години, 269 км - від Дніпропетровська до Донецька - близько 3 годин, 162 км - від Донецька до Луганська - за 2 годин 30 хвилин, 364 км - від Донецька до Харкова - за 3 години 40 хвилин, 132 км - від Донецька до Маріуполя - за 1 годину 50 хвилин.

«Укрзалізниця» планує, що після закінчення дії експериментального графіку руху нових потягів час їх перебування в дорозі буде скорочено від 15 до 30 хвилин.

Також Мінінфраструктури повідомляє, що згідно з експериментальними тарифами, вартість проїзду з Києва до Харкова (488 км) у 2-му класі швидкісного Hyundai становитиме від 222 грн, у 1-му класі - від 379 грн.

Вартість проїзду у швидкісних електропоїздах Skoda на маршруті Харків-Донецьк (318 км) у 2-му класі становитиме від 57 грн, у 1-му класі - від 125 грн.

При цьому відомство не уточнює термін дії експериментальних тарифів.

Довідка УНІАН. Тарифи на проїзд поїздами Hyundai і Skoda визначені проектом наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», який розроблено фахівцями «Укрзалізниці».

Згідно з проектом наказу, тарифи на проїзд у пасажирських вагонах 1-го і 2-го класів у швидкісних потягах Інтерсіті+ будуть удвічі вищими за тарифи на звичайних швидких поїздах.

Згідно з новою класифікацією пасажирських потягів, Інтерсіті+ (ІС+) - це денний швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше за припустимої швидкості до 200 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України зменшилося на 8,2%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-березні 2012 року склало 2,91 млрд дол., що на 8,2% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (3,17 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-березні 2012 р. експорт товарів з України склав 16,17 млрд дол., імпорт – 19,08 млрд дол. Порівняно із січнем-березнем 2011 року експорт збільшився на 5,3%, імпорт – на 3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,85 (у січні-березні 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 195 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту склали чорні метали і вироби з них – 28,8% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти склали 13,5%, механічне та електричне обладнання – 9,9%, продукція хімічної і пов'язаних з нею галузей промисловості – 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,2%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5,5% від загального обсягу експорту.

У загальному обсягу експорту товарів з України, порівняно із січнем-березнем 2011 року, збільшилася частка зернових культур – з 3,7% до 9,7%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 6,8% до 7,5%, механічних машин – з 4,9% до 5,4%, виробів з чорних металів – з 4,6% до 5,2%, електричних машин – з 4,2% до 4,5%.

Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 28,4% до 23,6%, жирів і масел тваринного або рослинного походження – з 6,4% до 5,5%, руди, шлаків і золи – з 5,5% до 5,1%, продуктів неорганічної хімії – з 2,7% до 2,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 7,2% до 8,2%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 5,6% до 7,3%, електричних машин – з 5,4% до 6,5%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 39,9% до 35,7%, пластмас, полімерних матеріалів – з 3,7% до 3,5%, фармацевтичної продукції – з 3,3% до 3,1%, чорних металів – з 3,2% до 2,9%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн дол. проти також негативного сальдо в розмірі 3 млрд 025,3 млн дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн проти 9 млрд 337 млн дол. і 6 млрд 311,7 млн дол. відповідно в 2010 році.

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В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зменшилося на 11,9%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-березня 2012 року зменшилося на 11,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становило 1,73 млрд дол., йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, за I квартал ц.р. експорт послуг становив 3,23 млрд дол., імпорт – 1,5 млрд дол. Порівняно з січнем-березнем 2011 року експорт зменшився на 1,6%, імпорт – зріс на 13,9%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 199 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту мали транспортні послуги (65%), різні ділові, професійні і технічні (14,9%) послуги.

У цілому, порівняно з I кварталом 2011 р., експорт послуг зменшився на 51,6 млн. дол.

Основне зменшення спостерігалося в обсягах послуг трубопровідного транспорту - на 116,9 млн. дол. (на 11,2%), залізничного - на 49,3 млн. дол. (на 11,4%), фінансових - на 20 млн. дол. (на 24,2%), послуг зв'язку - на 12,2 млн. дол. (на 15,5%), інших ділових послуг - на 11,4 млн. дол. (на 29,5%).

При цьому збільшилися обсяги комп'ютерних послуг - на 52,5 млн. дол. (на 47,1%), послуг з організації подорожей - на 45,2 млн. дол. (на 70,9%), допоміжних транспортних послуг - на 39 млн. дол. (на 37,3%), різних ділових, професійних і технічних послуг - на 16,7 млн. дол. (на 3,6%) і будівельних послуг - на 11,6 млн. дол. (на 30,1%).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн. проти 9 млрд 337 млн. дол. і 6 млрд 311,7 млн. дол., відповідно в 2010 році.

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Україна у І кварталі скоротила імпорт газу на 24%

Україна в січні-березні скоротила імпорт природного газу на 24,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд доларів, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, об'єм імпорту природного газу в січні-березні в загальному об'ємі імпорту становив 18,7%.

Водночас, як відзначили у Держстаті, в січні-березні Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 34,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 682,710 млн. дол.

Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту в січні-березні становив 3,6%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-березні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5% у порівнянні з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн. дол. Об'єм імпорту природного газу в 2011 році в загальному об'ємі імпорту становив 17,0%.

У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4% у порівнянні з 2010 роком, до 4 млрд 272,365 млн. дол. Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту в 2011 році становив 5,2%.

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Індекс Української біржі впав більш ніж на 7%

Індекс Української біржі (UX) станом на 17:21 понеділка обвалився на 7,28% - до рівня 1135,08 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг торгів склав 138,9 млн грн.

Серед акцій, які найактивніше торгуються, найбільше зниження спостерігалося за акціями Єнакіївського метзаводу (знизилися на 13,5%), "Азовсталі" (-10,4%), Авдіївського коксохіму (-7,5%).

Індекс ПФТС впав на 2,66% до 461,40 пунктів, загальний обсяг торгів склав 116,3 млн грн.

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Мінфін виплатив 23,63 млн дол. за єврооблігаціями 2007 року

Міністерство фінансів виплатило 23,625 млн дол. доходу за облігаціями 2007 року випуску, гйдеться в офіційному повідомленні Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що в листопаді 2007 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 700 млн дол з погашенням у 2017 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,75% річних.

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УНІАН