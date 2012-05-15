ЄC не планує бойкотувати Євро-2012 в Україні – польський дипломат

Варшава. Європейський Союз не планує на політичному рівні бойкотувати чи координувати бойкот матчів фіналу цьогорічного Чемпіонату Європи з футболу в Україні, до якого закликали низка європейських політиків через справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Про це кореспонденту УНІАН У Польщі сказав прес-секретар постійного польського Представництва в ЄС Кацпер Хмєлєвський, коментуючи результати Ради ЄС з питань закордонної політики.

Він відзначив, що міністри обговорювали ситуацію в Україні та стосунки з ЄС, відзначивши, що головна дискусія зводилася до теми «судових та виборчих» стандартів, а не бойкоту запланованого на початок літа Євро-2012.

«На сьогоднішній зустрічі не було теми, чи координувати, бойкотувати (Євро-2012), це не предмет роботи для ЄС», - сказав співрозмовник агентства.

К.Хмєлєвський сказав, що на засіданні «жоден міністр» не закликав до бойкоту футбольного чемпіонату, котрий вперше в історії пройде в Україні та Польщі.

Польський дипломат зауважив, що деякі політики можуть не приїхати на Євро-2012, відзначивши, що це буде рішення кожного з них.

«Якщо якісь політики не появляться, то це може означати, що їх команди не пройшли (до фіналу), а може, те, що вони маніфестують свою політичну позицію», - сказав прес-секретар.

Водночас К.Хмєлєвський не став оцінювати, чи ЄC може ще повернутися до теми бойкоту футбольного чемпіонату, перший матч якого відбудеться у Варшаві 8 червня.

«На цьому етапі немає рішення, аби приймати якусь спільну позицію на політичному рівні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня виконавчий орган Євросоюзу, Єврокомісія, заявила, що жоден з єврокомісарів не приїде на матчі Євро-2012 в Україну через справу Ю.Тимошенко.

Ще кілька держав на чолі з Німеччиною не виключили бойкоту, якщо до початку заходу ситуація з Ю.Тимошенко не зміниться.

Проти бойкоту Євро-2012 в Україні виступають Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.