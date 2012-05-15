ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Про що Путін буде говорити з Януковичем» пише: сьогодні президент України нарешті отримає можливість поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, зустріч з яким відкладалася протягом двох останніх місяців…

http://delo.ua/world/o-chem-putin-budet-govorit-s-janukovichem-177750/

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Також «Діло» у публікації «Янукович і Азаров одночасно покинули Україну» пише: прем'єр-міністр Микола Азаров вирушив до Брюсселя на засідання Ради з питань співробітництва "Україна-Європейський Союз", а Президент України Віктор Янукович відбув до Росії для участі в неформальному саміті СНД та зустрічі з новим президентом країни...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-i-azarov-odnovremenno-pokinuli-ukrainu-177752/

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«Діло» у публікації «В Україні скоро можна буде заробляти на YouTube» пише: незабаром в українському сегменті YouTube з'явиться реклама на музичному контенті, а відповідно, можливість заробітку для правовласників і посередників...

http://delo.ua/businessman/v-ukraine-skoro-mozhno-budet-zarabatyvat-na-youtube-177745/

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Видання «Комерсант» в публікації «Завалили сесію. Український фондовий ринок став європейським аутсайдером» пише: відтік грошей з українського фондового ринку та ескалація політичної кризи в Греції вчора викликали найбільше падіння вітчизняного фондового ринку в поточному році...

http://www.kommersant.ua/doc/1933908

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Також «Комерсант» у публікації «Депутати все з себе знімуть» пише: керівництво парламентської фракції Партії регіонів вчора вирішило повернутися до розгляду питань про скасування депутатської недоторканності та прийняття закону про основи мовної політики...

http://www.kommersant.ua/doc/1933388

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Газета «Сьогодні» у публікації «В Україні овочі подешевшають на 30-50%» пише: вже через тиждень овочі та фрукти нового врожаю істотно подешевшають. Найсерйозніший обвал цін очікується на редиску, цибулю і капусту...

http://www.segodnya.ua/news/14376942.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Євро може впасти до критичної відмітки» пише: євро знову стабільно пішов вниз: за останні три тижні він подешевшав приблизно на 25 копійок у готівковому продажі. Валюта, за прогнозами, стане дешевше 10 гривень і буде продовжувати падати...

http://www.segodnya.ua/news/14377101.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Авіаперевізники послухалися наказу Путіна» пише: напередодні чемпіонату Європи з футболу попит росіян на авіаквитки до України і Польщі зріс більш ніж у чотири рази. Але ціни зросли незначно. Перевізники багаторазово збільшили пропозицію, причому як з комерційних, так і з політичних міркувань. Адже дешево відвезти вболівальників на футбол велів Володимир Путін...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1740091/kak_proehat_na_futbol

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Видання «Известия» в публікації «Мінфін придумав, як знайти відсутні 1,5% ВВП» пише: Мінфін представив в уряд узгоджену програму з підвищення ефективності бюджетних витрат на поточний рік...

http://izvestia.ru/news/524365

(УНІАН)