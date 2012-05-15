Суд переніс розгляд «газової» справи Тимошенко на 26 червня

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ на 26 червня переніс розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив головуючий на засіданні суддя Олександр Єлфімов.

«Клопотання представників прокуратури підлягає задоволенню», - сказав він.

Суд аргументував своє рішення ухвалою Конституційного Суду, яка дає право підсудному бути присутнім на засіданні суду будь-якої інстанції, а також необхідністю вивчити запропоновані доповнення до матеріалів справи.

Почувши це рішення, адвокати Тимошенко почали кричати: «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, представники обвинувачення просили суд перенести сьогоднішнє засідання у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

Проте захист Ю.Тимошенко виступив проти задоволення цього клопотання. На думку адвокатів, відсутність екс-прем’єра не заважає розгляду даної касації.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.