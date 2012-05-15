У Москві сьогодні відбудеться двостороння зустріч Януковича і Путіна

Москва. Сьогодні у Москві відбудеться двостороння зустріч президентів України Віктора Януковича і Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це йдеться у програмі робочого візиту до РФ глави Української держави, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Попередньо передбачається, що Президент України після прибуття до Москви сьогодні після обіду спочатку проведе двосторонню зустріч зі своїм російським колегою, після цього зустрінеться з представниками українських ЗМІ.

Згідно з програмою, після завершення зазначених заходів о 18.30 (за київським часом) В.Янукович візьме участь у неформальному засіданні Ради глав держав-учасниць СНД, а потім - у неформальному обіді глав держав-учасниць Співдружності.

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