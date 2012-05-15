У Варшаві відкрилося VI засідання Міжпарламентської асамблеї «Україна – Польща».

Як повідомляє Польське радіо, відкрила засідання маршал польського Сейму Ева Копач.

Вона підкреслила, що Польща завжди підтримувала європейські прагнення України і була (особливо під час свого головування у Європейському Союзі) речницею Києва у ЄС.

«Але процес ще не завершився, – наголосила маршал Сейму Е.Копач. – Ключ до підписання Угоди про асоціацію лежить передусім в українських руках, а умовою підписання є розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні».

Польська політик висловила сподівання на вирішення проблем, які гальмують процес європейської інтеграції. «Висловлюємо надію на вирішення усіх проблем, які гальмують процес європейської інтеграції. А зокрема тих, які з точки зору України, вирішити найскладніше», - сказала Е.Ковач.

Співголова Міжпарламентської асамблеї «Україна-Польща» заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, у свою чергу, подякував Польщі за підтримку європейських стремлінь України. Політик теж прокоментував інформацію про бойкот деякими європейськими політиками української частини Євро-2012.

«Моя позиція така: діяльність української влади, особливо в частині переслідування своїх політичних опонентів, заслуговує на критичну оцінку європейських політиків. Але не заслуговує на критичну оцінку діяльність українського народу і держави, які інвестували у проведення Євро», – сказав М.Томенко.

За словами М.Томенка, європейські політики мають повне право продемонструвати своє критичне ставлення до нинішньої влади, «але в цій непростій ситуації, в якій нині перебуває Україна, вони повинні бути на боці українського суспільства і української держави, яка зацікавлена на належному рівні провести футбольний чемпіонат».

Як повідомили в УНІАН у прес-службі М.Томенка, під час зустрічі з маршалом Сейму Республіки Польща заступник голови ВР обговорив внутрішню політичну ситуацію в Україні, зокрема, щодо стану здоров'я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та інших політичних ув'язнених. Також мова йшла про необхідність застереження демократичного характеру майбутніх парламентських виборів в Україні.

Українська парламентська делегація на чолі з М.Томенком, яка бере участь VI засіданні Міжпарламентської асамблеї України і Республіки Польща, відвідала національний стадіон у Варшаві, на якому відбудеться відкриття Чемпіонату Європи.

Сьогодні відбудеться засідання Асамблеї, за результатами якого буде ухвалено Декларацію Міжпарламентської асамблеї України та Польщі.

Міжпарламентська асамблея Україна – Польща збирається вшосте. Головною темою засідання буде підготовка до Євро-2012 в контексті транскордонної співпраці.

Асамблею створено 2003 року, у її склад входять 20 депутатів з українського і польського боку, очолюють Міжпарламентську асамблею віце-спікер Верховної Ради і віце-маршал польського Сенату.