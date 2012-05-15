Азаров запевнив Ештон, що Україна намагається дати відповідь на зауваження ЄС

Брюссель. Прем’єр-міністр України Микола Азаров запевнив Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, що Україна намагається дати відповідь на зауваження ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського уряду, про це М.Азаров заявив сьогодні під час зустрічі з К.Ештон.

“Окрему вагу було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні. Керівник уряду України поінформував Високого представника ЄС про перетворення, які здійснюються в Україні. Він запевнив, що Україна намагається у максимально прозорий та конструктивний спосіб дати відповідь на зауваження ЄС”, - написано у повідомленні прес-служби українського уряду.

Прес-служба зазначає, що М.Азаров, зокрема, звернув увагу на схвалення Верховною Радою України нового Кримінального процесуального кодексу, який має “радикально покращити кримінальне провадження на європейських принципах”, а також на реформи в податковій та митних сферах, дерегуляцію економіки.

У повідомленні також зазначається, що М.Азаров запевнив К.Ештон в тому, що уряд зробив все необхідне для забезпечення чесних та прозорих парламентських виборів восени цього року.

Як повідомили у прес-службі уряду, К.Ештон, зі свого боку, наголосила, що дотримання Україною принципів верховенства права та проведення прозорих і демократичних виборів матимуть визначальне значення для швидкості політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров перебуває сьогодні в Брюсселі, де бере участь у засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС.

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