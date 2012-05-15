У Кремлі триває зустріч Януковича і Путіна

Москва. У Кремлі триває перша зустріч Президента України Віктора Януковича з Володимиром Путіном після вступу його на посаду Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, після завершення переговорів запланована зустріч глави Української держави з представниками ЗМІ.

Після цього В.Янукович візьме участь у засіданні Ради глав держав – учасників СНД. Передбачається, що в ньому візьмуть участь 11 президентів країн Співдружності. Крім Президента України, на засіданні будуть присутні президенти Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Киргизії, Росії, Таджикистану, Туркменистану і Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол України в РФ Володимир Єльченко повідомив, що в ході зустрічі В.Януковича і В.Путіна планується обговорити питання співпраці країн у газовій сфері, зняття торговельних обмежень для українських товарів, а також графік контактів на найвищому рівні.