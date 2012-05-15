Єврокомісія пропонує «дорожню карту» розвитку «Східного партнерства»

Брюссель. Європейська комісія схвалила проект “дорожньої карти” розвитку “Східного партнерства” до 2013 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“Дорожня карта спрямована на те, щоб скерувати роботу до наступного саміту, який має відбутися восени 2013 року. Вона охоплює як двосторонній, так і багатосторонній виміри Східного партнерства, та керується принципами спільної власності, диференціації та умовності”, - сказано у вступній частині Комюніке.

“Дорожня карта” визначає цілі роботи в рамках “Східного партнерства” до 2013 року; реформи, які мають бути здійснені країнами-учасницями для досягнення визначених цілей; різноманітні інструменти та підтримку реформ з боку ЄС; визначення, наскільки далеко ЄС та країни-учасниці “Східного партнерства” готові просунутися у розвитку відносин до другої половини 2013 року.

“Дорожня карта” передбачає встановлення трьох основних цілей у двосторонньому вимірі “Східного партнерства”: політична асоціація та економічна інтеграція; посилення мобільності в безпечному та добре керованому середовищі; посилення секторальної співпраці.

В рамках багатостороннього співробітництва “дорожня карта” передбачає зосередження зусиль на розвитку демократії та належного управління, економічній інтеграції та наближенні до політики ЄС, енергетичній безпеці, посиленні контактів між людьми.

Комісія вважає, що “дорожня карта” стане практичним інструментом для моніторингу розвитку учасників “Східного партнерства”. Передбачається, що ЄС та країни-учасниці “Східного партнерства” будуть колективно оцінювати прогрес на щорічних засіданнях міністрів закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.