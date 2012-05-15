Анонс на 16 травня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: «Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України». Питання: Загальний підхід до оцінки майбутніх наслідків пенсійної реформи. Загрози для пенсійної системи. Загрози, що генеруються пенсійної сістемою. Пенсійна система і майбутні кризи. Державні пріоритети в контексті розвитку реформованої пенсійної системи.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція «Ініціативної групи громадських організацій із захисту трудових прав і свобод громадян України» на тему: "Ми - не раби! Раби - німі!». Під час прес-конференції буде надана інформація про заходи, які будуть проведені незалежними профспілками та громадськими організаціями 21 травня 2012 р. із приводу неприйняття Трудового кодексу та законопроекту 2450. Учасники: Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, В'ячеслав Рой, голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва Україні Володимир Чемерис, голова правління Інституту "Республіка" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького на тему: "Оголошення результатів роботи Міжвідомчої комісії з визначення компаній-переможців, які видобувають вуглеводні в межах Олеської та Юзівської ділянок".

* Круглий стіл на тему: «Роль державно-приватного партнерства в ефективній реалізації цілей проекту Закону реєстру. № 5220-Д». Організатор - Комітет ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

* Відбудеться Спільна прес-конференція Голови ДПС України Олександра Клименка та керуючого партнера PricewaterhouseCoopers в Україні Бориса Краснянська на тему: "Нова модель розвитку Державної податкової служби України: історичні реформи в контексті відповідності світовим вимоги".

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України про спеціальний режим оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції; Проект закону про внесення змін до деяких законів України про найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів і ринків фінансових послуг та ін.

* Відбудеться урочисте відкриття нового цеху з виробництва борт-харчування компанії Київ Кетерінг і DO & CO Київ-KYIV, яка є партнером EURO2012. Компанія має свої представництва у Великобританії, Туреччини, Німеччини, Італії, Іспанії, США.

* Голова КОДА Анатолій Присяжнюк візьме участь у відкритті підприємства з виробництва бортового харчування ТОВ «Київ-Кейтеринг».

* Відбудеться фінал і підсумкова прес-конференція ювілейного X Всеукраїнського конкурсу «Кращий сомельє України».

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