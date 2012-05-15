Єврокомісія дала ряд рекомендацій Україні

Єврокомісія рекомендує Україні відновити співпрацю з МВФ та забезпечити прозорість управління фінансами

Єврокомісія рекомендує Україні відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та забезпечити прозорість управління державними фінансами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

ЄК рекомендує Україні створити макроекономічні рамки, які б дозволили відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, зокрема, вирішити питання фіскальної стабільності в енергетичному секторі.

Єврокомісія вважає, що Україна має забезпечити прозорість та підзвітність управління державними фінансами з метою забезпечення відновлення європейської бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги.

Крім того, у документі міститься рекомендація привести закон про державну службу у відповідність до стандартів ЄС, що надасть можливість Євросоюзу відкрити для України програму підтримки на суму 70 млн. євро.

Єврокомісія також закликала Україну дотримуватись зобов’язань, передбачених Угодою про Енергетичне співтовариство, та продовжувати реалізацію відповідних реформ.

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Єврокомісія відзначає погіршення бізнес-клімату в Україні у 2011 році

Єврокомісія відзначає погіршення бізнес-клімату в Україні у 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Економічні оператори повідомляли, що вони стикалися з непередбачуваним регуляторним середовищем, правила якого нечіткі і непослідовно застосовувалися, що мало ефект у вигляді перешкоджання розвитку бізнесу”, - написано в документі.

Основними перешкодами на шляху розвитку бізнесу Єврокомісія називає повідомлення про тиск з боку різноманітних органів влади (податкової, митниці), а також з боку правоохоронних органів (поліції, Генеральної прокуратури, СБУ), корупцію та загальні проблеми з верховенством права.

При цьому, Комісія звертає увагу, що позиції України в рейтингу Світового банку “Doing Business 2012” погіршилися – Україна посіла 152-е місце, що на три сходинки нижче, від попереднього року.

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Єврокомісія відзначає потребу в структурних реформах митної сфери України

Єврокомісія відзначає потребу в структурних реформах митної сфери України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Незважаючи на певний прогрес в окремих сферах, таких, як більш спрямована координація прикордонного контролю та покращання спілкування з бізнесом, потреба в істотних реформах зберігається”, - написано в документі.

Єврокомісія, зокрема, відзначає, що за повідомленнями імпортерів, час розмитнення збільшився з 2 до 8 днів, а також збільшилася кількість фізичних перевірок.

“Митне оцінювання продовжує викликати серйозну стурбованість”, - написано в документі.

Єврокомісія також звернула увагу на те, що незважаючи на певні позитивні кроки, ситуація після незначного поліпшення, знову погіршилася в четвертому кварталі 2011 року.

“Корупція залишається серйозною перешкодою для торгівлі та бізнес-операцій”, - написано в документі.

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Єврокомісія до 2013 року має намір посилити енергетичну співпрацю з країнами “Східного партнерства”

Європейська комісія до 2013 року має намір посилити енергетичну співпрацю з країнами-учасницями програми “Східне партнерство”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“З метою посилення енергетичного партнерства просуватиметься всеохоплююча та відкрита політика щодо енергетичної безпеки, транспортування та постачання (енергоносіїв). Реформи секторальної політики мають суттєво посилитись з метою прогресу в напрямку інтеграції енергетичних ринків”, - сказано в Комюніке.

Єврокомісія готова підтримувати діяльність країн-учасниць програми “Східне партнерство” в рамках Угоди про Енергетичне співтовариство, а також сприяти будівництву нових енергетичних мереж з постачання газу, нафти та електроенергії, в тому числі розробці проекту зі створення Південного газотранспортного коридору, який дасть можливість постачати газ напряму з регіону Каспійського моря до ЄС.

Єврокомісія також очікує, що до другої половини 2013 року в країнах-партнерах будуть розроблені та започатковані заходи з посилення енергетичної ефективності та використання відновлювальних джерел енергетики.

Крім того, ЄК очікує на подальші кроки Вірменії та України з покращення безпеки АЕС.

Як повідомляв УНІАН, комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.

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Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році

Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Що стосується боротьби з корупцією, не було значного прогресу у вигляді результатів”, - написано в документі.

Єврокомісія зазначає, що в 2011 році Україна втратила 18 позицій в Індексі сприйняття корупції, який розробляється Transparency International, та посіла 152-у сходину зі 187-ми можливих.

У документі зазначається, що в липні 2011 року в Україні набув чинності закон про принципи попередження та боротьби з корупцією, разом з тим, в цілому, законодавство у цій сфері залишається неповним, і не повною мірою відповідає стандартам Ради Європи та ООН.

Єврокомісія також нагадує, що у жовтні 2011 року було схвалено Національну антикорупційну стратегію, яка, між тим, не передбачає вирішення низки ключових питань, зокрема, створення незалежного антикорупційного органу, спеціалізації та чіткого розподілу завдань між правоохоронними органами, перевірки декларацій про активи та розв’язання проблеми конфлікту інтересів.

“Відповідний План дій все ще перебуває в стадії підготовки”, - написано у документі.

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Єврокомісія готова співпрацювати з країнами “Східного партнерства” у сфері розвитку АПК

Єврокомісія готова співпрацювати з країнами-учасницями програми “Східне партнерство” у сфері розвитку агропромислового комплексу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“Що стосується сільськогосподарського та сільського розвитку, робота з підготовки до вивчення галузі розпочата Програмою Європейського сусідства для сільськогосподарського та сільського розвитку. Очікується, що Програма допоможе країнам-партнерам діяти ефективніше на закордонних ринках, отримувати всі переваги від глибоких та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, а також стимулюватиме внутрішнє сільське господарство”, - йдеться у документі.

Єврокомісія планує вести тісний діалог з країнами-партнерами для просування довготривалих стратегій сільськогосподарського та сільського розвитку у тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

З цією метою ЄК спільно з країнами-партнерами планує вивчити засади політики у сфері сільського та сільськогосподарського розвитку з тим, щоб визначити можливі сфери майбутньої підтримки.

Крім того, Єврокомісія заявила про готовність до тісної співпраці з приморськими країнами “Східного партнерства” для забезпечення стабільного використання рибних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.

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Єврокомісія констатувала застосування в Україні вибіркового правосуддя

Єврокомісія констатувала застосування в Україні вибіркового правосуддя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Значна стурбованість зберігається щодо поваги до верховенства права та посилення судової системи. Судові процеси проти лідерів опозиції та членів колишнього уряду, які не відповідали міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу, підтвердили сприйняття, що правосуддя застосовується вибірково через політично вмотивовані переслідування”, - йдеться у документі.

Єврокомісія зазначає, що понад 20 представників колишнього уряду високого рівня або перебували під слідством, або були засуджені, в тому числі колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яку у жовтні минулого року було засуджено до 7 років позбавлення волі.

Серед інших, у документі згадуються прізвища колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка.

Єврокомісія зазначає, що, крім значної кількості процедурних порушень, стурбованість викликає також відсутність лікування ув’язнених на належному рівні.

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Єврокомісія: швидкість політичної асоціації України з ЄС залежатиме від поваги до спільних цінностей

Європейська комісія відзначає, що швидкість політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС залежатиме від поваги до спільних цінностей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“Після завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між ЄС та Україною на саміті у грудні 2011 року обидві сторони досягли спільного розуміння, що досягнення України, зокрема, щодо поваги до спільних цінностей та верховенства права, матиме надзвичайно важливе значення для швидкості її політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, в тому числі в контексті укладення угоди про асоціацію та її подальшої реалізації”, - наголошується в Комюніке.

Як повідомляв УНІАН, комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.