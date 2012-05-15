Курс НБУ на 16.05.2012

Офіційний курс НБУ на 16.05.2012 100 USD - 799.0000 (на 15 травня - 799.0000) 100 EUR - 1026.1557 (на 15 травня - 1027.7537) 10 RUR - 2.6344 (на 15 травня - 2.6400)

Офіційний курс НБУ на 16.05.2012 100 USD - 799.0000 (на 15 травня - 799.0000) 100 EUR - 1026.1557 (на 15 травня - 1027.7537) 10 RUR - 2.6344 (на 15 травня - 2.6400) Облікові курси банківських металів 16.05.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 124564.10 (на 15 травня - 124883.70) 961 XAG 10 Срібло - 2259.57 (на 15 травня - 2263.57) 962 XPT 10 Платина - 115535.40 (на 15 травня - 115934.90) 964 XPD 10 Паладій - 47780.20 (на 15 травня - 47220.90)

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