Янукович запросив Путіна здійснити державний візит до України
Москва. Президент України Віктор Янукович запропонував Президенту Росії Володимиру Путіну здійснити державний візит до України, під час якого відвідати Чорнобильську зону, де споруджується новий саркофаг над 4-м блоком ЧАЕС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Янукович сказав перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.
«Я, Володимире Володимировичу, хочу вам запропонувати - прийшов час державного візиту (Президента Росії) до України. По-моєму, з 96-го року не було державного візиту», - сказав В.Янукович.
Він відзначив, що під час такого візиту В.Путін як Президент країни, що активно бере участь в будівництві саркофага, міг би відвідати ЧАЕС.
«Олександр Григорович (Лукашенко) пропустив – зробив прогул, також вас запрошую приїхати. Може б ми всі разом зібралися і знайшли привід. Це було б дуже добре», - сказав він.
В.Янукович також подякував президентам Росії, Білорусі, Казахстану і Туркменії за свої внески до фонду будівництва саркофага.
Він зазначив, що подолання наслідків аварії на ЧАЕС вимагає консолідації загальних зусиль на регіональному і глобальному рівні.
«Ми відкрили початок будівництва цього року і плануємо завершити будівництво до кінця 2014 року проекту «Укриття». Це унікальний об'єкт. Я розумію, що це не те місце, куди треба прагнути здійснювати екскурсії, але при нагоді... хочу сказати, що там зроблена величезна робота і створені всі умови, щоб подивитися», - сказав він.