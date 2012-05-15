ТОП-10 (15 травня)

Обвал на українському фондовому ринку вчора став рекордним

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зменшився на 4,4%

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в І кварталі зменшилося на 1,98%

В Україні грошова маса у квітні збільшилася на 0,9%, монетарна база - на 1,6%

НБУ в квітні поповнив свій портфель ОВДП на 0,2 млрд грн

Зустріч Януковича і Путіна: газ, Митний союз, СНД...

Єврокомісія дала ряд рекомендацій Україні

ВР схвалила законопроект про коригування ставок акцизу на ринку нафтопродуктів

Експорт українського сиру до Росії поки що не відновлено, заявив Присяжнюк

Мінфін сьогодні продав ОВДП на 1,66 млрд грн

***

Обвал на українському фондовому ринку вчора став рекордним

Обвал на українському фондовому ринку вчора, 14 травня, став одним із найзначніших на світовому ринку в понеділок, передає кореспондент УНІАН.

Наприклад, європейські індекси до закриття торгів втратили в середньому 2,1-2,3%, американський ринок за підсумками торгів знизився на 0,98-1,06%.

Як відзначають в інвестиційній групі "Укранет", український фондовий ринок вчора обвалився до рівнів серпня 2009 року, втративши до закриття 7,34%. В індексному кошику Української біржі спостерігалися активні розпродажі, які призвели до обвалу котирувань. Акції Єнакіївського метзаводу та "Азовсталі" сьогодні впали на 13,1% і 11,3% відповідно, на 9,79% подешевшали акції "Укрнафти", а папери Авдіївського коксохіму обвалилися на 8,44%. Червневий ф'ючерсний контракт впав в ціні на 10,67% і на закритті він торгувався за ціною 1079,90 грн.

Очікується, що під час сьогоднішньої сесії на фондовому ринку продовжиться падіння котирувань. Тиснути на індекси буде, як і раніше, ситуація в Греції, крім цього, протягом дня буде опублікований великий блок макроекономічної статистики, зокрема, дані по ВВП Франції, Німеччини і єврозони, а також дані щодо роздрібних продажів та інфляції США.

***

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зменшився на 4,4%

У січні-березні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 885,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, сказано у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 1 квітня 2012 року становив 50 млрд 793,5 млн. дол., що на 1,7% більше у порівнянні з обсягами інвестицій на початок 2012 року і з розрахунку на одного українця становить 1115,7 дол.

Інвестиції надходили зі 130 країн світу.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більш ніж 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 13,66 млрд дол., Німеччина – 7,47 млрд дол., Нідерланди – 4,91 млрд дол., Російська Федерація – 3,66 млрд дол., Австрія – 3,45 млрд дол., Великобританія – 2,3 млрд дол., Франція – 2,28 млрд дол., Швеція – 1,76 млрд дол., Віргінські Острови (Брит.) – 1,65 млрд дол. і США – 1,04 млрд дол.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2012 р. становила 8 млрд 907,7 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 квітня 2012 р. становив 59 млрд 701,2 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 квітня 2012 р. становив 6 млрд 421,4 млн. дол., в т.ч. у країни ЄС - 6 млрд 017,3 млн. дол. (93,7% загального обсягу), в країни СНД - 304,9 млн. дол. (4,8%), в інші країни світу - 99,2 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 47 країн світу, основний обсяг направлено на Кіпр (90,5%).

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше за показник 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49 млрд 362,3 млн. дол., що на 10,2% більше у порівнянні з обсягами інвестицій на початок 2011 року.

***

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в І кварталі зменшилося на 1,98%

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні 2012 року становило 1 млрд 176,9 млн дол. проти також негативного сальдо в розмірі 1 млрд 200,7 млн дол. у січні-березні 2011 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-березня 2012 року становило 2 млрд 910,1 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 1 млрд 733,2 млн дол. проти 3 млрд 168,5 млн дол. та 1 млрд 967,8 млн дол. відповідно в січні-березні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг до України в січні-березні 2012 р. збільшився до 20 млрд 580,4 млн дол. (у I кв. 2011 року – 19 млрд 834,9 млн дол.), причому імпорт товарів становив 19 млрд 079 млн дол. (у I кв. 2011 року – 18 млрд 516,5 млн дол.), імпорт послуг – 1 млрд 501,4 млн дол. (у I кв. 2011 року – 1 млрд 318,4 млн дол.).

Експорт товарів і послуг з України в січні-березні 2012 р. збільшився до 19 млрд 403,5 млн дол. (у I кв. 2011 року – 18 млрд 634,2 млн дол.). При цьому експорт товарів становив 16 млрд 168,9 млн дол. (у I кв. 2011 року – 15 млрд 348 млн дол.), експорт послуг – 3 млрд 234,6 млн дол. (у I кв. 2011 року – 3 млрд 286,2 млн дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн проти 9 млрд 337 млн дол. і 6 млрд 311,7 млн дол. відповідно у 2010 році.

***

В Україні грошова маса у квітні збільшилася на 0,9%, монетарна база - на 1,6%

В Україні грошова маса у квітні збільшилася на 0,9% (з початку року - на 1,7%) - до 697,4 млрд грн, монетарна база - на 1,6% (з початку року скоротилася на 1,3%) - до 236,8 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця скоротився на 0,8% (з початку року збільшився на 1,4%) - до 496,1 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 3% (з початку року - на 7,7%) - до 167,7 млрд грн, депозити фізичних осіб збільшилися на 0,3% (з початку року на 6,8%) - до 328,4 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень зріс на 0,5% (з початку року - на 0,1%) - до 794,4 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 17,1 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,7 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,37 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець місяця становив 5,7 млрд грн.

У квітні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 8,2 млрд грн (з початку року - 9,9 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 2,9 млрд грн (з початку року - 13,4 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

***

НБУ в квітні поповнив свій портфель ОВДП на 0,2 млрд грн

Національний банк Україна (НБУ) в квітні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 0,2 млрд грн (з початку року - на 4,2 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України протягом березня не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування НБУ в квітні не проводив операції купівлі (продажу) ОВДП, а з початку року обсяг покупки держпаперів склав 1,6 млрд грн, продажу - 1,25 млрд грн.

У квітні на первинних аукціонах ОВДП розміщувалися номіновані як у національній, так і в іноземній валютах. За результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 3,8 млрд грн із середньозваженою дохідністю 13,68% річних (з початку року надходження склали 14,5 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, склали: 79,7 млн дол за середньозваженою ставкою 9,29% (з початку року до бюджету залучено 614,1 млн дол); 71,1 млн євро за середньозваженою ставкою 4, 8% (з початку року - 276,3 млн євро).

Платежі з погашення та виплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за квітень склав 16,8 млрд грн, в тому числі основний борг - 11,5 млрд грн, виплата доходу - 5,3 млрд грн.

***

Зустріч Януковича і Путіна: газ, Митний союз, СНД...

Янукович і Путін обговорили створення тристороннього газового консорціуму

Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участі України, РФ та Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою.

«Ми очікуємо на аудит міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і робить її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи залишається», - сказав В.Янукович.

Він відзначив, що Україна не в змозі модернізувати свою ГТС самостійно та зберегти її як ефективну систему, яка надійно постачатиме газ в Європу.

«Ми на цю тему також поговорили – інтерес зберігається, але, безумовно, мову треба буде вести тоді, коли ми будемо мати оцінку», - зауважив голова української держави.

---

Янукович: якщо Росія зменшить ціну на газ, то не варто шукати альтернативні постачання

Президент України Віктор Янукович наголошує, що у разі зменшення ціни на російський газ відпаде необхідність терміново шукати альтернативні джерела постачання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Української держави після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Сьогодні ситуація є такою, що Росія є і залишається нашим головним партнером і нам треба думати як жити сьогодні, завтра і післязавтра, тому переговори переговорами – ми працюємо із Туркменістаном, і Азербайджаном, тому що нас не влаштовує ціна на російський газ», - сказав В.Янукович.

«Як тільки ми отримаємо нормальну ціну, необхідності такої не буде. Поки що склалась ситуація, яка заганяє нас в такий кут, я б не сказав, що глухий, але ми зобов’язані займатися диверсифікацією», - сказав В.Янукович.

За його словами, коли Україна матиме альтернативні джерела постачання газу, можна буде вибирати з тих, хто дасть кращу ціну.

Він наголосив, що Україна не відмовляється від співпраці з російськими партнерами, які розуміють, що «ми не маємо таких грошей, щоб платити за такий дорогий газ».

При цьому В.Янукович наголосив, що Росія зацікавлена продавати більше газу Україні і з огляду на це інтереси кожної зі сторін в якійсь з точок збігатимуться.

«Коли це буде, ми побачимо. Вчора були переговори з Газпромом, і міністр Бойко був тут, сьогодні вони (міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер – УНІАН) не розлучаються і ходять поруч як брати», - сказав В.Янукович і наголосив, що переговори з російською стороною тривають.

---

Україна шукатиме взаємовигідну модель співпраці з МС - Янукович

Україна шукатиме взаємовигідну модель співпраці з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

«Всі питання, які стосуються інтеграції залишаються для нас як питання, які ми вивчаємо. Ми будемо шукати сьогодні модель співпраці з Митним союзом», - сказав В.Янукович.

При цьому він наголосив, що Україна найближчим часом розгляне питання щодо ратифікації Угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

«Скоріш за все, ми найближчим часом ратифікуємо», - сказав Президент України.

В.Янукович запевнив, що Україна займатиме активну позицію у співпраці з СНД. За його словами, від цього виграють усі сторони.

При цьому Президент зауважив, що за підсумками 2012 року Україна стала четвертим за обсягами торговельним партнером Росії з обсягом взаємної торгівлі 55 млрд дол.

«Цю цифру як мінімум треба зберегти, а краще підвищити, і на сьогодні йде збільшення товарообігу», - сказав В.Янукович.

Окрім того, В.Янукович наголосив, що позиція України щодо співпраці з ЄврАзЕС не змінилась. За його словами, українські посадовці зараз вивчають економічні зміни у країнах Митного союзу.

«Ми побачимо результати і звіти, і тоді можна буде про щось говорити. Сьогодні ще рано, але, як кажуть наші колеги, позитиву набагато більше. У нас немає підстав їм не вірити, але ви знаєте український менталітет – треба побачити, руками потрогати», - сказав В.Янукович.

---

Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік

Президент України Віктор Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік у зв'язку з тим, що в 2013 році Україна головує в ОБСЄ.

Як передає власний кореспондент УНІАН e РФ, про це глава Української держави сказав перед початком неформального саміту глав держав СНД.

«Україна в 2013 має головувати в СНД і я звертаюся до вас з розумінням поставитися – 2013 року Україна головує в ОБСЄ. Я прошу, щоб наступна за чергою держава, взяло в 2013 році головування, а в 2014 році Україна готова виконати цю почесну місію», - сказав В.Янукович.

***

Єврокомісія дала ряд рекомендацій Україні

Єврокомісія рекомендує Україні відновити співпрацю з МВФ та забезпечити прозорість управління фінансами

Єврокомісія рекомендує Україні відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та забезпечити прозорість управління державними фінансами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

ЄК рекомендує Україні створити макроекономічні рамки, які б дозволили відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, зокрема, вирішити питання фіскальної стабільності в енергетичному секторі.

Єврокомісія вважає, що Україна має забезпечити прозорість та підзвітність управління державними фінансами з метою забезпечення відновлення європейської бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги.

Крім того, у документі міститься рекомендація привести закон про державну службу у відповідність до стандартів ЄС, що надасть можливість Євросоюзу відкрити для України програму підтримки на суму 70 млн. євро.

Єврокомісія також закликала Україну дотримуватись зобов’язань, передбачених Угодою про Енергетичне співтовариство, та продовжувати реалізацію відповідних реформ.

---

Єврокомісія відзначає погіршення бізнес-клімату в Україні у 2011 році

Єврокомісія відзначає погіршення бізнес-клімату в Україні у 2011 році. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Економічні оператори повідомляли, що вони стикалися з непередбачуваним регуляторним середовищем, правила якого нечіткі і непослідовно застосовувалися, що мало ефект у вигляді перешкоджання розвитку бізнесу”, - написано в документі.

Основними перешкодами на шляху розвитку бізнесу Єврокомісія називає повідомлення про тиск з боку різноманітних органів влади (податкової, митниці), а також з боку правоохоронних органів (поліції, Генеральної прокуратури, СБУ), корупцію та загальні проблеми з верховенством права.

При цьому, Комісія звертає увагу, що позиції України в рейтингу Світового банку “Doing Business 2012” погіршилися – Україна посіла 152-е місце, що на три сходинки нижче, від попереднього року.

---

Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році

Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Що стосується боротьби з корупцією, не було значного прогресу у вигляді результатів”, - написано в документі.

Єврокомісія зазначає, що в 2011 році Україна втратила 18 позицій в Індексі сприйняття корупції, який розробляється Transparency International, та посіла 152-у сходину зі 187-ми можливих.

У документі зазначається, що в липні 2011 року в Україні набув чинності закон про принципи попередження та боротьби з корупцією, разом з тим, в цілому, законодавство у цій сфері залишається неповним, і не повною мірою відповідає стандартам Ради Європи та ООН.

Єврокомісія також нагадує, що у жовтні 2011 року було схвалено Національну антикорупційну стратегію, яка, між тим, не передбачає вирішення низки ключових питань, зокрема, створення незалежного антикорупційного органу, спеціалізації та чіткого розподілу завдань між правоохоронними органами, перевірки декларацій про активи та розв’язання проблеми конфлікту інтересів.

“Відповідний План дій все ще перебуває в стадії підготовки”, - написано у документі.

---

Єврокомісія констатувала застосування в Україні вибіркового правосуддя

Єврокомісія констатувала застосування в Україні вибіркового правосуддя. Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Значна стурбованість зберігається щодо поваги до верховенства права та посилення судової системи. Судові процеси проти лідерів опозиції та членів колишнього уряду, які не відповідали міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу, підтвердили сприйняття, що правосуддя застосовується вибірково через політично вмотивовані переслідування”, - йдеться у документі.

Єврокомісія зазначає, що понад 20 представників колишнього уряду високого рівня або перебували під слідством, або були засуджені, в тому числі колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яку у жовтні минулого року було засуджено до 7 років позбавлення волі.

Серед інших, у документі згадуються прізвища колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка.

Єврокомісія зазначає, що, крім значної кількості процедурних порушень, стурбованість викликає також відсутність лікування ув’язнених на належному рівні.

***

ВР схвалила законопроект про коригування ставок акцизу на ринку нафтопродуктів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України» (щодо коригування ставок акцизного податку) (№10379).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 247 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, метою прийняття законопроекту є стабілізація цін на моторне пальне в роздрібній мережі для споживачів, зменшення впливу на соціально-економічний розвиток України підвищення цін на нафту на світових ринках, поліпшення стану нафтопродуктозабезпечення потреб вітчизняних споживачів, в тому числі сільгосптоваровиробників в періоди проведення польових робіт.

Цей законопроект спрямований на створення умов для стабілізації цін на моторне пальне в оптовому та роздрібному сегментах на ринку нафтопродуктів для потреб вітчизняних споживачів.

***

Експорт українського сиру до Росії поки що не відновлено, заявив Присяжнюк

Експорт сиру українських виробників до Російської Федерації поки що не відновлено. Про це міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк повідомив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Сьогодні поки що немає дозволу (на експорт – УНІАН)», - сказав М.Присяжнюк.

Він повідомив, що Росспоживнагляд продовжує лабораторні дослідження продукції 4-х підприємств України і після отримання результатів аналізу прийматиметься рішення про відновлення поставок сиру з України до Росії.

При цьому М.Присяжнюк наголосив, що перед відправкою до Росії продукція пройшла лабораторні дослідження в Україні, які підтвердили можливості експорту сира до Росії.

«Росспоживнагляд взяв на лабораторні аналізи сири 4-х підприємств і сьогодні-завтра вони повинні закінчити цю роботу. Ми ці зразки перевірили у себе в лабораторіях і якихось порушень російських стандартів немає», - сказав М.Присяжнюк.

«Сьогодні-завтра ми одержимо висновок, і тоді вже буде прийнято рішення російською стороною коли, які підприємства і в якому обсязі, а також на яких умовах експортуватимуть сир до Російської Федерації», - сказав М.Присяжнюк.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Оніщенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона в ході перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

26 квітня повідомлялося, що Росспоживнагляд завершив перевірку четвертого українського підприємства - «Дубномолоко», яке має намір поставляти сир на ринок Російської Федерації.

***

Мінфін сьогодні продав ОВДП на 1,66 млрд грн

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 1,66 млрд грн, що в 1,7 разу більше, ніж за результатами попереднього аукціону, який відбувся 8 травня ц.р. (974 млн грн), говориться у повідомленні Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 10,995 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14% річних; індексованих трирічних паперів - 850 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,3% річних; облігацій терміном обігу 7 років - 801,942 млн грн за середньозваженою ставкою 14,13%.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса назвав "ринкової стороною" аукціону мінімальні продажу річних облігацій. Вдале розміщення індексованих паперів він пояснює необхідністю банків виправляти ситуацію за лімітами довгої валютної позиції, що дозволяє раз за разом розміщувати індексні папери.

Сюрпризом аукціону експерт назвав чергове вдале розміщення семирічних ОВДП, а несподіванкою - небажання Мінфіну задовольняти біди по валютних паперах на рівні 9,3%. Раніше такий рівень заявок завжди був гарантією отримання паперів, але цього разу уряд відхилив обидві подані заявки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн евро.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН