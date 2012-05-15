Зустріч Януковича і Путіна: газ, Митний союз, СНД...

Янукович і Путін обговорили створення тристороннього газового консорціуму

Москва. Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участі України, РФ та Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою.

«Ми очікуємо на аудит міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і робить її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи залишається», - сказав В.Янукович.

Він відзначив, що Україна не в змозі модернізувати свою ГТС самостійно та зберегти її як ефективну систему, яка надійно постачатиме газ в Європу.

«Ми на цю тему також поговорили – інтерес зберігається, але, безумовно, мову треба буде вести тоді, коли ми будемо мати оцінку», - зауважив голова української держави.

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Янукович: якщо Росія зменшить ціну на газ, то не варто шукати альтернативні постачання

Президент України Віктор Янукович наголошує, що у разі зменшення ціни на російський газ відпаде необхідність терміново шукати альтернативні джерела постачання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Української держави після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Сьогодні ситуація є такою, що Росія є і залишається нашим головним партнером і нам треба думати як жити сьогодні, завтра і післязавтра, тому переговори переговорами – ми працюємо із Туркменістаном, і Азербайджаном, тому що нас не влаштовує ціна на російський газ», - сказав В.Янукович.

«Як тільки ми отримаємо нормальну ціну, необхідності такої не буде. Поки що склалась ситуація, яка заганяє нас в такий кут, я б не сказав, що глухий, але ми зобов’язані займатися диверсифікацією», - сказав В.Янукович.

За його словами, коли Україна матиме альтернативні джерела постачання газу, можна буде вибирати з тих, хто дасть кращу ціну.

Він наголосив, що Україна не відмовляється від співпраці з російськими партнерами, які розуміють, що «ми не маємо таких грошей, щоб платити за такий дорогий газ».

При цьому В.Янукович наголосив, що Росія зацікавлена продавати більше газу Україні і з огляду на це інтереси кожної зі сторін в якійсь з точок збігатимуться.

«Коли це буде, ми побачимо. Вчора були переговори з Газпромом, і міністр Бойко був тут, сьогодні вони (міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер – УНІАН) не розлучаються і ходять поруч як брати», - сказав В.Янукович і наголосив, що переговори з російською стороною тривають.

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Україна шукатиме взаємовигідну модель співпраці з МС - Янукович

Україна шукатиме взаємовигідну модель співпраці з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

«Всі питання, які стосуються інтеграції залишаються для нас як питання, які ми вивчаємо. Ми будемо шукати сьогодні модель співпраці з Митним союзом», - сказав В.Янукович.

При цьому він наголосив, що Україна найближчим часом розгляне питання щодо ратифікації Угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

«Скоріш за все, ми найближчим часом ратифікуємо», - сказав Президент України.

В.Янукович запевнив, що Україна займатиме активну позицію у співпраці з СНД. За його словами, від цього виграють усі сторони.

При цьому Президент зауважив, що за підсумками 2012 року Україна стала четвертим за обсягами торговельним партнером Росії з обсягом взаємної торгівлі 55 млрд дол.

«Цю цифру як мінімум треба зберегти, а краще підвищити, і на сьогодні йде збільшення товарообігу», - сказав В.Янукович.

Окрім того, В.Янукович наголосив, що позиція України щодо співпраці з ЄврАзЕС не змінилась. За його словами, українські посадовці зараз вивчають економічні зміни у країнах Митного союзу.

«Ми побачимо результати і звіти, і тоді можна буде про щось говорити. Сьогодні ще рано, але, як кажуть наші колеги, позитиву набагато більше. У нас немає підстав їм не вірити, але ви знаєте український менталітет – треба побачити, руками потрогати», - сказав В.Янукович.

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Україна закликає враховувати інтереси всіх країн СНД при створенні нових інтеграційних об'єднань – Янукович

Україна закликає враховувати інтереси всіх країн СНД при створенні нових інтеграційних об'єднань на пострадянському просторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Президент України Віктор Янукович перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.

«Ми виходимо з необхідності пошуку такої моделі, яка б враховувала національні інтереси як нашої країни, так і країн цих нових (Митний союз, ЄврАзЕС – УНІАН) об'єднань», - сказав В.Янукович і зазначив, що українські експерти вивчають нормативну базу і досвід роботи Митного союзу.

За його словами, Україна зацікавлена в налагодженні взаємовигідної співпраці з цими об'єднаннями.

«Перспективною може бути на даному етапі взаємодія між Україною і країнами Митного союзу безпосередньо на секторальном рівні. Перш за все, в сферах енергетики, машинобудування, високих технологій, а також у контексті уніфікації технічних регламентів», - сказав він.

Він висловив надію, що СНД залишиться майданчиком для співпраці всіх країн пострадянського простору, незалежно від їх приналежності до тих чи інших інтеграційних об'єднань.

«Ми розраховуємо, що СНД залишиться тим загальним майданчиком, який дозволить розвивати нам багатосторонню співпрацю з урахуванням усіх держав-членів СНД і окремих країн, що входять до Митного Союзу і ЄврАзЕС», - сказав він.

При цьому В.Янукович закликав уникати політизування діяльності.

«Будучи активним учасником СНД Україна зацікавлена, щоб всі актуальні проблемні питання вирішувалися в рамках форматів переговорного процесу, що виправдали себе, без зайвого політизування», - заявив він.

Крім того, Президент України повідомив про домовленість провести наприкінці вересня в Ялті засідання ради голів урядів СНД і бізнес-форум держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Ми розраховуємо на участь представницьких ділових кіл країн-учасниць СНД в ялтинському форумі», - сказав він.

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У липні відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії

У липні нинішнього року відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою.

«Ми домовились, що в середині липня відбудеться міждержавна комісія», - сказав В.Янукович. Він зауважив, що до цього часу на рівнях підкомісій мають бути підготовлені проекти рішень, які будуть винесені на розгляд президентів.

За його словами, на сьогоднішній день накопичилось багато питань і під час засідання вони будуть вирішені.

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Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік

Президент України Віктор Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік у зв'язку з тим, що в 2013 році Україна головує в ОБСЄ.

Як передає власний кореспондент УНІАН e РФ, про це глава Української держави сказав перед початком неформального саміту глав держав СНД.

«Україна в 2013 має головувати в СНД і я звертаюся до вас з розумінням поставитися – 2013 року Україна головує в ОБСЄ. Я прошу, щоб наступна за чергою держава, взяло в 2013 році головування, а в 2014 році Україна готова виконати цю почесну місію», - сказав В.Янукович.

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Янукович запросив Путіна здійснити державний візит до України

Президент України Віктор Янукович запропонував Президенту Росії Володимиру Путіну здійснити державний візит до України, під час якого відвідати Чорнобильську зону, де споруджується новий саркофаг над 4-м блоком ЧАЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Янукович сказав перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.

«Я, Володимире Володимировичу, хочу вам запропонувати - прийшов час державного візиту (Президента Росії) до України. По-моєму, з 96-го року не було державного візиту», - сказав В.Янукович.

Він відзначив, що під час такого візиту В.Путін як Президент країни, що активно бере участь в будівництві саркофага, міг би відвідати ЧАЕС.

«Олександр Григорович (Лукашенко) пропустив – зробив прогул, також вас запрошую приїхати. Може б ми всі разом зібралися і знайшли привід. Це було б дуже добре», - сказав він.

В.Янукович також подякував президентам Росії, Білорусі, Казахстану і Туркменії за свої внески до фонду будівництва саркофага.

Він зазначив, що подолання наслідків аварії на ЧАЕС вимагає консолідації загальних зусиль на регіональному і глобальному рівні.

«Ми відкрили початок будівництва цього року і плануємо завершити будівництво до кінця 2014 року проекту «Укриття». Це унікальний об'єкт. Я розумію, що це не те місце, куди треба прагнути здійснювати екскурсії, але при нагоді... хочу сказати, що там зроблена величезна робота і створені всі умови, щоб подивитися», - сказав він.