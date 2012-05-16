ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Спасибі чумі: епідемія в Росії дасть можливість Україні наростити поставки пшениці на експорт» пише: епідемія африканської чуми свиней, що вкотре вибухнула в Росії, може заблокувати постачання зерна з країни, якщо імпортери відмовляться від продукції з неблагополучного регіону. Україна готова заповнити нішу, що звільнилася.

http://delo.ua/business/spasibo-chume-epidemija-v-rossii-dast-vozmozhnost-ukraine-narasti-177787/

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Також «Діло» в публікації «Лукашенко відмовився продавати найбільше підприємство країни» пише: Білорусь ніколи не віддасть контроль у "Білоруськалії". Про це заявив перший віце-прем'єр республіки Володимир Семашко. Ще на початку травня президент Олександр Лукашенко заявляв протилежне і навіть називав ціну активу — $30 млрд.

http://delo.ua/business/lukashenko-otkazalsja-prodavat-krupnejshee-predprijatie-strany-177813/

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Видання «Комерсант» у публікації «Знизили ціну по заслузі» пише: Євросоюз переходить до жорсткої критики України. Вчора за підсумками засідання Ради із співпраці України та Євросоюзу представники ЄС заявили, що чекають від Києва повернення до дотримання європейських цінностей. При цьому деякі керівники Євросоюзу відмовилися від зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

http://www.kommersant.ua/doc/1934778

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Також «Комерсант» у публікації «Перевірочна робота» пише: у Партії регіонів підготували законопроект, покликаний підвищити її популярність серед підприємців. Пропонується заборонити органам контролю перевіряти підприємства на підставі анонімної інформації. А планові перевірки компаній проводити не частіше ніж один раз на п'ять років.

http://www.kommersant.ua/doc/1934894

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«Комерсант» у публікації «Розрив зв'язків» пише: "Київстар" і МТС — два найбільші оператори мобільного зв'язку — не змогли домовитися про умови взаємного з'єднання мереж.

http://www.kommersant.ua/doc/1934976

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Газета «Сьогодні» в публікації «Скандальні будівництва Києва: прізвища власників, мільйонні штрафи і хабар судді» пише: власник церкви-мансарди на Оболоні — бізнесмен Геник Кесов. Ще в 2010-му Черновецький дав йому дозвіл на будівництво.

http://www.segodnya.ua/news/14377863.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Рада хоче викуповувати землі під громадські потреби» пише: Верховна Рада прийняла за основу законопроект про припинення права користування земельними ділянками державної, комунальної і приватної власності, відчуження і викупу ділянок і розташованої на ній нерухомості під час землевідведення для громадських потреб або суспільної необхідності.

http://www.segodnya.ua/news/14377962.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Медведєв сформував «уряд на виріст»» пише: президент Володимир Путін залишає у виконавчій владі свою групу впливу: Мінфін, Мінекономрозвитку і ФАС. На решту місць в уряді Дмитро Медведєв вибирав «нових» і «молодих».

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1745641/kvota_prezidenta

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Видання «Известия» в публікації «Зарплати в обов'язковому порядку переведуть на безготівку» пише: за задумом Мінфіну, всі великі і середні працедавці перераховуватимуть гроші співробітникам виключно на банківські картки.

http://www.izvestia.ru/news/524494

(УНІАН)