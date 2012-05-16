В УНІАН призначено нового шеф-редактора

Шеф-редактором Українського незалежного інформаційного агентства новин (УНІАН) призначений Михайло Ганницький, який раніше виконував обов'язки заступника головного редактора ІА «УНІАН». Головний редактор агентства, Олександр Харченко, переміщений на посаду головного редактора веб-сайту агенції ( УНІАН створений у 1993 р. О.Харченко працював на посаді головного редактора УНІАН майже 15 років - ред. ).

Михайло Ганницький з грудня минулого року також є шеф-редактором компанії «1+1 Інтернет», яка управляє інтернет-проектами Групи «1+1», і з кінця 2011-го року за сумісництвом працював в УНІАНі. До роботи у Групі «1+1» він обіймав посаду головного редактора сайту segodnya.

«Сподіваюся, що зі вступом Михайла на нову посаду, нам вдасться прискорити процес позитивних перетворень в агентстві, з тим, щоб зробити з нього прибуткову і впливову медіа-компанію на вітчизняному ринку, - прокоментував кадрові перестановки генеральний директор УНІАН Вадим Осадчий, - першочергові завдання - наростити клієнтську базу передплатників агентства, поліпшивши якість і кількість ексклюзивних новин, які публікуються щодня, і підвищити відвідуваність веб-сайту unian.ua - для виконання цього завдання нам повинні допомогти досвід і знання Олександра Харченка, який тепер впритул займеться веб-ресурсом» .

За словами Михайла Ганницького, роботу на новій для нього ділянці належить виконати велику, але це буде цікаво: «УНІАН - агентство, компанія - має потужну історію, великий репутаційний потенціал і довіру - клієнтів і читачів. Разом з тим, у ряді напрямків своєї роботи, агентство дещо відстало від темпів розвитку ринку. Мені здається, що більш ефективне використання наявних у компанії ресурсів дозволить закріпити за УНІАНом лідируючі позиції на українському медіа-ринку».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року коллективу УНІАН представили нового генерального директора - Вадима Осадчого. Олег Наливайко, який був генеральним директором Агентства з 2002 року, був призначений на посаду Президента УНІАН. Наприкінці квітня п.р. О.Наливайко був обраний голової Національної спілки журналістів України. Впродовж останніх 6 місяців на посади ТОП-менеджерів агентства загалом призначено 4 нових співробітника - Михайло Ганницький (з грудня 2011 р. - заст.головреда, з середини травня 2012 - головред), Вадим Осадчий (з лютого п.р. - генеральний директор), Юрій Куліков (з березня п.р. - заступник головного редактора), Микола Кондратенко (з травня - керівник департаменту інтернет-проектів).