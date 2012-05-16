Україна бере паузу, аби спрогнозувати поведінку Кремля - експерт

Україна бере паузу, аби спрогнозувати поведінку Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив експерт з міжнародної політики Григорій Перепелиця, коментуючи підсумки візиту Президента України Віктора Януковича 15 травня до Москви на неформальний саміт лідерів країн СНД.

На думку Г.Перепелиці, Росія після повернення Володимира Путіна на президентський пост продовжує реалізацію планів реінтеграції країн СНД.

За його словами, одним із важливих економічних інструментів реалізації такої політики є Митний союз та Євразійський економічний союз.

Як вважає експерт, Україна, зі свого боку, не може повністю ігнорувати ці організації, оскільки рівень товарообороту з їхніми учасниками складає значну частину загального імпорту та експорту України.

Як сказав Г.Перепелиця, постає питання нової формули відносин з Митним союзом. «Відповіді на це питання поки що не існує», - вважає він.

«Видно, що Київ бере паузу, аби спрогнозувати поведінку Кремля», - додав експерт.

За словами Г.Перепелиці, українській владі необхідно вибудувати стратегію поведінки, у першу чергу з Митним союзом та ЄврАзЕС, а також стосовно газових питань з Росією.

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