Азаров погодився на пропозицію Європи направити до Тимошенко лікарів та юристів

Брюссель. Прем'єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту Мартіна Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров та М.Шульц повідомили журналістам у Брюсселі після завершення зустрічі.

«Ми обмінялися нашими різними точками зору… І ми дійшли певних спільних думок», - сказав М.Шульц.

Він зазначив, що запропонував українському прем’єру надати дозвіл на направлення до Ю.Тимошенко групи лікарів, яка буде сформована під егідою Європарламенту, а також надати доступ групі експертів до участі у другому судовому процесі проти Ю.Тимошенко.

«Я попросив погодитися на те, щоб група представників високого рівня від нас могла приїхати в Україну і спостерігати за другим процесом», - сказав М.Шульц.

Він зазначив, що одразу після завершення прес-конференції почне звертатися до осіб високого рівня, визнаних міжнародною спільнотою, можливо, з досвідом роботи в уряді, які б могли спостерігати за повним забезпеченням прав Ю.Тимошенко під час другого процесу, а також сприяти тому, щоб цей процес відповідав міжнародним стандартам.

«Це дуже далекоглядний крок (з боку прем’єр-міністра України – УНІАН), це крок у новому напрямку, він може сприяти відновленню довіри», - сказав він.

У свою чергу М.Азаров підтвердив свою згоду з пропозиціями М.Шульца.

«Я констатую нашу згоду на пропозиції президента», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що, зокрема, згоден з пропозицією щодо направлення групи лікарів, які разом з німецькими лікарями зможуть надати медичну допомогу Ю.Тимошенко.

«Я, правда, відзначив, що для цього має бути згода самої Ю.Тимошенко», - сказав М.Азаров.

Він також заявив, що представники української влади узгодять з представниками Європарламенту кандидатури спостерігачів за другим процесом проти Ю.Тимошенко, а також форми їх участі у цьому процесі.

«Безумовно, це має вкладатися в чинне у нас законодавство», - наголосив український прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова на 21 травня переніс розгляд справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

19 квітня державні обвинувачі у цій справі проти Ю.Тимошенко заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.