Анонс на 17 травня

* Відбудеться відкриття III Міжнародної конференції з лізингу «Уроки кризи та перспективи розвитку лізингу в Україні». Спікери конференції - європейські експерти ринку лізингу, керівники провідних українських компаній, відомі економісти та фінансисти. У програмі: підсумки року (Україна, Європа), прогнози (макроекономіка і фінринок), фінансування автоіндустрії, сільського господарства та інші теми. Доставка журналістів до місця проведення - спеціальним транспортом, від приміщення УНІАН (Хрещатик 4), є можливість вибрати рейс: у 8-30 та 11-00. При акредитації необхідно вказати той рейс, який Вам більше підходить. Телефони для акредитації: 050 410 42 34, 044 521 97 26, 050 388 43 34.

* Прес-конференція на тему: «Експерименти на Великому адронному колайдері: нові відкриття, внесок України у європейську науку». Учасники: британський учений, радник ген. директора ЦЕРН з міжнародного співробітництва, Clerk Maxwell Professor of Theoretical Physics at King's College London John Ellis; зав.відділом фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім.Боголюбова НАН України, представник України в ЦЕРН Геннадій Зінов'єв.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Планується проведення брифінгів за участю міністра закордонних справ К.Грищенка, міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.Табачника, першого заступник міністра юстиції І.Емельянової.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція, присвячена Всеукраїнському з'їзду малого та середнього бізнесу на тему: «Чому політика дерегулювання містить ознаки провалу? Як створити умови для розвитку приватної ініціативи в Україні?». Будуть озвучені вимоги підприємців до політиків, оприлюднені 7 податкових пропозицій, а також представлена ​​модель умов ведення бізнесу в Україні, яка забезпечить розвиток підприємництва та створення нових робочих місць. Учасники: голова ВО малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан, голова Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В'ячеслав Биковець, голова Всеукраїнської профспілки «Єднання» Наталія Кожевіна, голова ВГО «Українська стратегія» Анатолій Пінчук, голова Асоціації професійних управителів нерухомістю Генріх Людкевич.

* Розпочнеться I Польсько-український форум відновлюваної енергії. Організатори - Польсько-українська Господарська Палата, Рада підприємців при КМУ, польське Товариство відновлюваної енергії та Київський міжнародний енергетичний клуб.

* Прес-конференція, присвячена результатам нового проекту Європейської Бізнес Асоціації - Податкового Індексу - опитування членів Асоціації за показниками роботи податкових органів України у 2011 році в контексті ефективності податкового адміністрування і законодавства, якості адміністрування оподаткування та ін. Учасники: Томаш Фіала, президент ЄБА, ген.директор Dragon Capital; Анна Дерев'янко, виконавчий директор ЄБА; Володимир Котенко, голова Податкового комітету Асоціації, Олена Попова, директор InMind.

* Відбудуться АгроДебати на тему: «Тваринництво в Україні - шанси на швидке відродження?». Організатори: Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) і агентство «Agrievent» за підтримки Міністерства агрополітики та продовольства України. Запрошені: Алекс Ліссітса, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України, Григорій Калетник, глава комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ, Іван Бісюк, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України; Віктор Слаута, радник Президента України, Андрій Гетя, директор Департаменту ринків тваринництва Міністерства агрополітики та продовольства України та ін.

* Прес-конференція на тему: "Проблеми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших силових структур. Реалії та перспективи". Організатор - Київське обласне місцеве відділення ВГО «Товариство українських офіцерів». Учасники: Віктор Задворний, глава Київського обласного відділення ВГО "Товариство українських офіцерів"; Галина Косян, заст.голови ВГО ОУО; Володимир Шеремета, голова Всеукраїнської асоціації спецпідрозділів «К» СБУ; В'ячеслав Піонтковський, член правління ВГО «Товариство українських офіцерів», Сергій Боричевський, член Центральної ради ВГО ОУО, юрист, співавтор проекту, Антон Варварич, член Центральної ради ВГО ОУО та ін.

* Прес-конференція на тему: «Що підсунуть українцям у новому Трудовому кодексі?». Учасники: провідний експерт Центру Разумкова, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко й експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

* Прес-конференція на тему: "Як вплине Євро-2012 на курс гривні?". Учасники: експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій Кравчук і фінансовий і економічний аналітик Олег Шейко.

* Відбудеться міжнародна конференція: «Україна - Техас. Шляхи майбутньої співпраці». Організатори: Міжнародний Фонд Блейзера та Американсько-української ділової ради. Учасники: Майкл Блейзер, президент Міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer, Тен Паркер, член палати представників штату Техас, США Світлана Гуменюк, голова департаменту інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв'язків ДПСУ, Михайло Бно-Айріян, відповідальний секретар Ради експортерів при МЗС, Сергій Євтушенко, керівник InvestUkraine.

* Відбудеться офіційне відкриття терміналу міжнародного аеропорту «Київ». У програмі: прес-конференція з керівництвом аеропорту, компанією «Майстер Авіа», «Візз Ейр Україна»; екскурсія новим терміналом; презентація терміналу.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, до порядку денного якого включені питання: Інформація робочої групи Комісії про результати виїзного засідання від 3-4 квітня 2012 року на підприємстві ВАТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Машинобудівне виробниче об'єднання« Оріон». Про комплексний план заходів щодо врегулювання проблемних питань АТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон», розроблений Фондом державного майна України.

14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Стан автомобільної промисловості в Україні та комплекс заходів щодо поліпшення вітчизняного автовиробництва". Представники провідних українських автомобільних заводів обговорять проблеми українського автопрому станом на 2012 рік, а також необхідні заходи та ініціативи з боку уряду щодо запобігання витіснення вітчизняного виробництва. Учасники: президент Асоціації «Укравтопром» Михайло Резнік, голова Ради Асоціації «Укравтопром» та голова Наглядової Ради ЗАТ «Єврокар» Олег Боярин, президент Корпорації «Богдан» Олег Свинарчук, віце-президент Асоціації «Укравтопром» Юхим Хазан (Хрещатик, 4, конференц -зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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