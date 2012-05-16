Главою Представництва ЄС в Україні замість Тейшейри призначено Томбінського

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон призначила главою Представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Представництва ЄС.

Нинішній посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра призначений главою Представництва ЄС в Кабо-Верде.

***Я.Томбінський з 2007 року був послом Польщі в Євросоюзі. До того він був главою дипломатичних представництв Республіки Польща у Франції, Словенії та Боснії і Герцеговині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС не бачить готовності України прискорити завершення роботи щодо асоціації - Тейшейра