ТОП-10 (16 травня)

Сири двох українських виробників знову викликали претензії у Росії

"Нафтогаз" прогнозує середньорічну ціну на газ на рівні 440 дол.

"Чорноморнафтогаз" увів в експлуатацію плавучу бурову установку «Петро Годованець»

На модернізацію систем ЖКГ необхідно понад 700 млрд грн - Мінрегіон

НБУ наділив себе повноваженнями ідентифікувати банківську групу

Збиток металургійної галузі України за І квартал зріс у 3,6 разу

Законопроект про вдосконалення процедури банкрутства винесено на громадське обговорення

ФДМУ в червні виставить на продаж блокпакети «Миколаїв-» та «Івано-Франківськгазу»

Rozetka.ua оскаржила в суді претензії податківців, повідомив Клименко

Главою Представництва ЄС в Україні замість Тейшейри призначено Томбінського

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Сири двох українських виробників знову викликали претензії у Росії

Москва. Росспоживнагляд у ході лабораторного контролю виявив недоліки у зразках сиру двох українських заводів, які раніше одержали дозвіл відновити постачання своєї продукції на російський ринок, аналіз зразків з двох інших підприємств поки що не завершено.

Про це сьогодні повідомив керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, передає РІА "Новини".

"У нас є зразки з чотирьох заводів, які ми перевірили на місці, близько 30 партій. Зараз практично завершена робота зі зразками двох заводів - "Гадячсир" і "Прометей" філіалу "Менський". Ті дані, які є, залишають питання за якісними показниками. В кінці дня випишуть їм ці результати, і ми ухвалимо остаточне рішення. Решта два заводи перебувають у роботі. Ми не схильні зволікати (з перевірками і ухваленням остаточного рішення)", - сказав Г.Онищенко.

Вчора міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що вони розраховують відновити постачання сирів на ринок РФ у найближчі дні. За його словами, продукція чотирьох заводів, підготовлена для експорту, пройшла внутрішній лабораторний контроль в Україні. Ніяких порушень, зокрема щодо російських технологічних стандартів, виявлено не було. Міністр додав, що у даний час українська продукція проходить зустрічний контроль російськими фахівцями.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Згодом російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона в ході перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють постачання сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити постачання сирів до Росії.

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"Нафтогаз" прогнозує середньорічну ціну на газ на рівні 440 дол.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін сьогодні на базі буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Чорноморське (АР Крим), виступаючи на урочистому мітингу з нагоди введення в експлуатацію СПБУ «Петро Годованець».

«Цього року плануємо придбати 27 млрд кубометрів газу, середньорічна ціна на який становитиме 440 дол. за тис. куб. м», - сказав він.

За словами голови правління НАК, за останні кілька років ціна на газ, що поставляється до України, збільшилася в три рази – з 179 дол. в 2008 році до 425 дол. у 2012 році.

«В середньому Україна платить за природний газ, що імпортується, близько 1 млрд дол. кожного місяця. За рік виходить сума, що дорівнює вартості 28 таких бурових установок, як «Петро Годованець». Таким чином, за поточними цінами на природний газ у 425 дол. вже перший мільярд кубометрів, видобутий за допомогою цієї бурової, компенсує її вартість», - зазначив Є.Бакулін.

Нагадаємо, сьогодні "Чорноморнафтогаз" увів в експлуатацію СПБУ "Петро Годованець".

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м з 416 дол.у першому кварталі.

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"Чорноморнафтогаз" увів в експлуатацію плавучу бурову установку «Петро Годованець»

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» ввело в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Петро Годованець», передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив на мітингу з нагоди введення в експлуатацію СПБУ голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін, нова СПБУ на початку червня вже встане на точку буріння на платформі Одеського газового родовища на шельфі Чорного моря.

«Ми сподіваємося, що, маючи таке сучасне устаткування, Україна зможе зайняти лідируючі позиції з видобутку вуглеводнів у Чорноморському регіоні. В недалекому майбутньому «Чорноморнафтогаз» не тільки значно прискорить розробку шельфу, а й надаватиме консультаційну і технічну допомогу іншим країнам, які здійснюють видобуток к Чорному морі», - сказав Є.Бакулін.

Разом з тим він відзначив: «Можна з упевненістю заявити, що всупереч усім можливим провокаціям, покликаним не допустити посилення позицій України в енергетичній сфері, ми продовжимо почату роботу з переоснащення своїх видобувних потужностей».

Також Є.Бакулін повідомив, що при поточних цінах на природний газ у 425 дол. за тис. куб. м вже перший мільярд кубометрів, видобутий за допомогою цієї нової бурової установки, компенсує її вартість.

У свою чергу, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк сказав, що до 2015 року компанія зможе потроїти видобуток природного газу в українському секторі шельфу Чорного моря.

«Нове устаткування дозволить вже в 2014 році повністю забезпечити кримських споживачів видобутим на шельфі енергоресурсом. До 2015 року обсяг видобутку на шельфі досягне 3,2 млрд куб. м, а в «Чорноморнафтогазі» буде створено не менш як 1000 робочих місць.

Планується, що подача газу з Одеського родовища на материк буде здійснена вже на початку нового опалювального сезону – жовтень-листопад 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, СПБУ «Петро Годованець» прибула на базу буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз» біля кримського селища Чорноморське 10 травня. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'яти з них становлять близько 70 млрд куб. м газу, а ресурси решти шести – понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість продовжити розвідку діючих родовищ.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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На модернізацію систем ЖКГ необхідно понад 700 млрд грн - Мінрегіон

В Україні на модернізацію систем у сфері житлово-комунального господарства необхідно понад 700 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства з посиланням на міністра Анатолія Близнюка.

«Ніякі бюджетні програми, хоча ми й за них боротимемося, не зможуть забезпечити навіть одного відсотка інвестиційної потреби комунальних підприємств. Не вирішить цю проблему і звичне підвищення вартості комунальних послуг. Не можна сьогоднішні проблеми вирішувати старими, вчорашніми методами. Актуальним є впровадження ринкових відносин в системах життєзабезпечення», - підкреслив голова Мінрегіону.

На думку А.Близнюка, суть реформи ЖКГ полягає не тільки в проведенні технічних заходів, а й у залученні всіх можливих форм фінансування в галузь.

«Наше головне завдання - створення сприятливих умов для бізнесу в ідеології Закону України «Про державно-приватне партнерство». Ми розуміємо, що майбутнє ЖКГ - це нормальний рентабельний бізнес у сфері життєзабезпечення», - сказав міністр.

За його словами, Мінрегіон працює над створенням сприятливих умов для розвитку державно-приватного партнерства в сфері ЖКГ.

«Завдання держави - запропонувати правильний і справедливий договір з концесіонером. Найближчим часом Кабмін вийде із законодавчою ініціативою про визначення принципів, на яких держава здаватиме комунальну власність в оренду і концесію. Йдеться про обов'язкові інвестиції концесіонера в технічне переозброєння, що дасть йому можливість знизити витрати і собівартість. Головний принцип - вкладайте гроші і знижуйте собівартість», - сказав А.Близнюк.

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НБУ наділив себе повноваженнями ідентифікувати банківську групу

Національний банк України (НБУ) наділив себе повноваженнями ідентифікувати банківську групу. Це передбачено у Положенні про порядок ідентифікації та визначення банківських груп, затвердженому ухвалою НБУ №134 від 9 квітня 2012 року.

«Національний банк ідентифікує банківську групу, яка не була ідентифікована контролером, на підставі інформації, одержаної, зокрема, під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду», - сказано в документі.

За результатами ідентифікації НБУ вимагатиме від контролера банківської групи виконання норм названого вище Положення і надання відповідальною особою відомостей про банківську групу.

Нацбанк визнаватиме банківську групу на підставі наявної інформації у разі, якщо контролер банківської групи не забезпечить надання необхідних відомостей про банківську групу або обгрунтованих, документально підтверджених заперечень її існування.

Контролер з числа учасників банківської групи визначає відповідальну особу, яка відповідатиме за координацію дій у банківській групі, а також, серед іншого, за надання необхідної інформації регуляторові. До дня узгодження Національним банком відповідальної особи відповідальною особою є банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

Ухвала №134 набуде законної сили після її офіційного оприлюднення.

Крім того, Нацбанк розробив проект Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Проектом документа передбачено, що в рамках банківських груп може бути визначено три підгрупи. До кредитно-інвестиційної підгрупи входитимуть банки та інші учасники банківської групи (крім страхових компаній), до страхової підгрупи входять страхові компанії. Також підгрупа може бути визначена за географічним критерієм, до неї можуть входити учасники банківської групи незалежно від видів їхньої діяльності.

НБУ пропонує встановити порядок розрахунку консолідованого регулятивного капіталу банківської групи, а також вимоги щодо достатності регулятивного капіталу банківської групи та її підгруп.

Регулятор також пропонує встановити обов'язкові економічні нормативи для банківських груп, більшою мірою аналогічні до тих, які повинні виконувати українські банки. Серед них: норматив адекватності капіталу банківської групи, співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів і зобов'язань, нормативи ліквідності, кредитного ризику тощо.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року було прийнято Закон України N 3394-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі".

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Збиток металургійної галузі України за І квартал зріс у 3,6 разу

Негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійної галузі України за 1-й квартал 2012 року збільшився відносно 1-го кварталу 2011 року в 3,6 разу - до 5,3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь Харахулах сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, за зазначений період чистий дохід метпідприємств від реалізації продукції скоротився на 12,1%, або на 5,3 млрд грн, - до 38,3 млрд грн. Рентабельність реалізованої продукції склала «мінус» 11% проти «мінус» 2,5% за підсумками 1-го кварталу 2011 року.

В.Харахулах зазначив, що витрати металургів на 1 грн виробленої продукції зросли з 102,5 коп. в січні-березні 2011 року до 112,4 коп. за аналогічний період поточного року.

«Якщо рівень виробництва в 1-му кварталі 2012 року незначно відрізняється від такого ж періоду минулого року, то в питаннях фінансово-економічного стану метпідприємств картина неприваблива. Незначне зниження цін на сировинні ресурси за випереджального зниження цін на металопродукцію не дозволяє металургам вийти хоча б на нульову рентабельність, крім одного підприємства - «Арселор Міттал Кривий Ріг». Працюючи практично в рівних умовах виробництва і ринку, це підприємство в усі часи показувало кращий результат за всіх хороші результати наших металургів», - уточнив В.Харахулах.

За його словами, основними причинами збільшення збитків є зростання цін на енергоносії і вантажоперевезення.

«З початку року ціна на газ зросла відносно 1-го кварталу минулого року на 52%, що збільшило витрати металургів на 2 млрд грн. Вартість електроенергії зросла на 21,2% - 550 млн грн додаткових витрат. У зв'язку з реформуванням «Укрзалізниці», металурги також збільшили витрати на вантажоперевезення за 4 місяці поточного року на 340 млн грн», - підкреслив В.Харахулах.

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Законопроект про вдосконалення процедури банкрутства винесено на громадське обговорення

Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення проект закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства”.Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зміни до низки законодавчих актів, що регулюють в країні процедуру банкрутства, розроблені міністерством з метою підвищення ефективності процедур банкрутства та зменшення можливості зловживань під час проваджень у справі про банкрутство.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, при розробці законопроекту фахівці Мін‘юсту виходили з того, що на даний час процедура банкрутства в Україні є надмірно тривалою, здійснення процедури розпорядження майном може тривати невизначений період часу. На практиці, процедури банкрутства тривають по кілька років, що негативно впливає на погашення заборгованості кредиторів, у тому числі і з заробітної плати. Крім того, така тривалість процедур банкрутства абсолютно не гарантує відновлення платоспроможності підприємства. Через невизначеність максимальних строків для реалізації окремих прав та обов’язків учасників процесу коефіцієнт погашення вимог у процедурі банкрутства залишається занизьким.

Крім того, однією з причин, що має наслідком затягування процедур банкрутства, є відсутність узгодженої позиції на зборах кредиторів та комітету кредиторів суб’єктів управління об’єктами державної власності, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування під час прийняття рішень на комітеті кредиторів боржника.

Окремою проблемою є зупинення розгляду господарськими судами справ про банкрутство у зв’язку з оскарженнями ухвал в апеляційному та касаційному порядку. При цьому норми чинного закону не дозволяють забороняти господарським судам приймати рішення про продовження строків процедур банкрутства, а також продовжувати розгляд справи про банкрутство незалежно від апеляційного та касаційного оскарження.

З огляду на означені проблеми, Міністерство юстиції пропонує встановити законом, що граничні строки процедур не можуть бути продовжені, а оскарження ухвал місцевого або апеляційного господарського суду у справах про банкрутство, постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури не є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутства та не може перешкоджати продовженню розгляду справи відповідним судом.

Крім того, Міністерство юстиції пропонує уточнити повноваження державного органу з питань банкрутства. Зокрема, проектом пропонується запровадити представництво державним органом з питань банкрутства на зборах кредиторів та в комітеті кредиторів інтересів суб’єктів управління об’єктами державної власності, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оскільки державний орган з питань банкрутства володіє спеціальними знаннями саме щодо провадження процедур банкрутства, він може приймати кваліфіковані рішення на засіданнях комітету кредиторів. Разом з тим, питання, які стосуються прощення або списання кредиторських вимог, мирової угоди, державний орган з питань банкрутства буде заздалегідь узгоджувати з органами, яких представляє, та голосувати кількістю голосів органів, які погодили відповідне рішення.

Законопроектом передбачається закріпити в законодавстві однозначне трактування поняття “банкрутство”.

Пропонується уточнити випадки підготовки державним органом з питань банкрутства висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, а саме щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та на запити суду, прокуратури та учасників провадження у справі про банкрутство.

Також, у разі наявності обґрунтованих сумнівів, пропонується запровадити можливість призначення господарським судом судової експертизи з визначення початкової вартості майна боржника за клопотанням державного органу з питань банкрутства. Така норма дасть змогу уникнути умисного заниження початкової вартості майна боржника в процедурах банкрутства.

Крім того, з метою спрощення процедури банкрутства передбачається виключити погодження переліку ліквідаційних мас з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, Фондом державного майна України. На думку фахівців Мін‘юсту, вказана норма призводить до затягування процедур банкрутства.

Зауваження та пропозиції до проекту закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства” прийматимуться від фізичних осіб та юридичних осіб, їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: м. Київ, вул. Артема, 73, Міністерство юстиції України, Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу. З текстом проекту закону можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції у рубриці “Обговорюємо законопроекти».

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ФДМУ в червні виставить на продаж блокпакети «Миколаїв-» та «Івано-Франківськгазу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить у червні ц.р. на продаж блокуючі пакети компаній «Миколаїв-» і «Івано-Франківськгаз», повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

Як зазначили у ФДМУ, згідно з наказом ФДМУ від 15 травня 2012 № 667, по 25% акцій цих компаній заплановані до продажу в липні 2012 року на конкурсі за принципом аукціону.

За інформацією Фонду, станом на 15 травня ц.р. передано НАК «Нафтогаз Україна» і розміщено на рахунку в цінних паперах Фонду держмайна у зберігача АТ «Укрексімбанк» 40 пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних компаній. Передачу цих пакетів здійснено з метою подальшої приватизації.

Усього продажу підлягає 48 пакетів акцій від 1% до 26% статутного капіталу. На сьогодні триває процес передачі ще 8 пакетів акцій газових компаній від НАК «Нафтогаз» до Фонду державного майна.

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Rozetka.ua оскаржила в суді претензії податківців, повідомив Клименко

Керівництво одного з найбільших інтернет-магазинів в Україні Rozetka.ua оскаржило в суді претензії податківців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

«Вона (компанія - УНІАН) оскаржила. Це їх законодавчо право», - наголосив він.

Водночас О.Клименко зазначив, що органи ДПСУ при роботі щодо компанії здійснювали свої дії «суто в рамках правового поля».

Як повідомляв УНІАН, за даними столичної податкової міліції, в квітні 2012 року ТОВ «Розетка.уа» було пред'явлене звинувачення в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн. грн.

«Із цього приводу стосовно посадовців підприємства порушено кримінальну справу. За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари з-за кордону за заниженими цінами. Це дозволяло одержувати надприбутки, які переводилися в «тінь» через рахунки «фіктивних» фірм», – зазначалося в повідомленні відомства.

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Главою Представництва ЄС в Україні замість Тейшейри призначено Томбінського

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон призначила главою Представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Представництва ЄС.

Нинішній посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра призначений главою Представництва ЄС в Кабо-Верде.

Я.Томбінський з 2007 року був послом Польщі в Євросоюзі. До того він був главою дипломатичних представництв Республіки Польща у Франції, Словенії та Боснії і Герцеговині.

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