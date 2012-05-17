Робочу поїздку Президента до Волинської області перенесено
09:27, 17 травня 2012Різне
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Через несприятливі для польотів повітряних суден метеорологічні умови робочу поїздку Президента України Віктора Януковича до Волинської області перенесено.
Про це повідомляє пресс-служба Президента України.
Також зазначається, що глава держави доручив голові Волинської обласної державної адміністрації Борису Клімчуку провести всі раніше заплановані на цей день заходи.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Президента України, В.Янукович планував сьогодні, 17 травня, здійснити робочу поїздку до Волинської області.
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