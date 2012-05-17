У Греції оголошено склад тимчасового уряду

У Греції в ніч на четвер прем'єр-міністр Панайотіс Пікраменос оголосив склад тимчасового уряду. Міністром закордонних справ призначено Петроса Молів’ятіса, міністром внутрішніх справ Антоніоса Манітакиса, міністром фінансів – Георгіоса Занньяса, міністром оборони став Франгос Франгуліс, повідомляє Газета.Ru.

Єдина мета призначеного в середу тимчасового уряду, який також називається службовим, – забезпечити проведення дострокових парламентських виборів, при цьому кабінет міністрів не має права ухвалювати важливих політичних рішень без консультацій з президентом і лідерами партій.

Церемонія присяги тимчасового уряду відбудеться сьогодні.

Після виборів 6 травня грецькі політики не зуміли домовитися про формування уряду. Президент країни Каролос Папульяс у середу доручив суддівському працівникові Панайотісу Пікраменосу сформувати тимчасовий уряд з обмеженими повноваженнями до нових дострокових виборів, які повинні пройти 17 червня.

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