ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «До Росії відновлять поставки сиру два українських заводи - Онищенко» пише: глава відомства, головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що два українських заводи - "Гадячсир" і "Прометей" отримали дозвіл відновити постачання сиру аз підсумками лабораторних тестів, які провів Росспоживнагляд...

http://delo.ua/world/v-rossiju-vozobnovjat-postavki-syra-dva-ukrainskih-zavoda-onischen-177886/



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Також «Діло» у публікації «Низькі темпи експорту формують безпрецедентні запаси зерна в Україні» пише: поточні темпи експорту зерна не дозволять вийти за підсумками сезону на очікуваний обсяг у 23,5 млн тонн - Мінагропрод вже переглянув офіційний прогноз у бік зменшення. Перехідні залишки зерна можуть скласти небувалі 12 млн тонн...

http://delo.ua/business/nizkie-tempy-eksporta-formirujut-besprecedentnye-zapasy-zerna-vu-177848/



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Видання «Комерсант» в публікації «Цінна пропозицію. Уряд підготував підвищення акцизів майже на 8%» пише: рекордно низькі темпи інфляції не є аргументом для уряду, який планує з 2013 року підняти акцизи майже на 8%...

http://www.kommersant.ua/doc/1935552



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Газета «Сьогодні» у публікації «В Україні заморозять ціну на бензин» пише: ціни на бензин «замерзнуть» на нинішньому рівні (11,25-11,40 грн за літр А-95) у зв'язку з прийняттям Радою закону про плаваючу ставку акцизного збору з нафтопродуктів...

http://www.segodnya.ua/news/14378325.html



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Також «Сьогодні» у публікації «Українці залишаться без «брехунця»- Укртелеком відріже проводове радіо» пише: "Укртелеком" цього року може припинити трансляцію програм Національного радіо проводової мережі. Ця послуга не потрапила в список обов'язкових, і збиткова для провайдера ...

http://www.segodnya.ua/news/14378544.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Соціальна мережа Facebook націлилася на світовий рекорд у 100 млрд дол» пише: ІРО міноритарного пакета може вже 18 травня принести мережі Facebook більше 10 млрд доларів. Українці, на жаль, будуть чужими на цьому святі інвестиційної життя, оскільки не мають законних шансів купити навіть одну акцію улюбленої мережі…

http://economics.unian.net/ukr/detail/127820

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Росії загрожує новий паливна криза» пише: Ространснагляд після декількох великих аварій на залізниці вивів з експлуатації більше 30% цистерн для транспортування нафти і нафтопродуктів. Кілька великих нафтопереробних заводів можуть скоротити виробництво або зовсім зупинитися через брак сировини...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1750832/neftyanikam_ne_vezet



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Видання «Известия» в публікації «Чиновники поповнять ряди єдиноросів» пише: в партію збираються вступити деякі губернатори, за ними можуть підтягтися і федеральні чиновники...

http://izvestia.ru/news/524629



(УНІАН)