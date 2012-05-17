Прем'єр ініціював щотижневий розгляд на Кабміні перебігу реалізації реформ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював щотижневий розгляд на засіданні Кабінету міністрів питання про хід виконання Національного плану дій на 2012 рік з упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією М.Азаров виступив сьогодні на розширеному засіданні Кабміну за участю керівників і представників органів центральної виконавчої влади.

«Потрібно ввести практику щотижневого розгляду цього питання на засіданнях Кабінету міністрів», - сказав М.Азаров.

Ініціатива прем'єр-міністра почала реалізовуватися вже на сьогоднішньому засіданні КМУ. Для виступу зі звітом про виконання Національного плану проведення реформ було запрошено першого віце-прем'єр-міністра Валерія Хорошковського.

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