Держмитслужба скоротила середній час митного оформлення імпорту

Державна митна служба України в січні-квітні 2012 року скоротила середній час митного оформлення товарів в режимі імпорт до 1 години 50 хвилин.

Як повідомляє прес-служба Держмитслужби, в січні-квітні 2011 року ця процедура тривала в середньому 2 години 50 хвилин.

При митному режимі експорту середній час митного оформлення скоротився до 47 хвилин, тоді як у січні-квітні 2011 року рік він становив більш як 1 годину.

«Керівництво Державної митної служби України приділяє велику увагу дотриманню часових нормативів при митному оформленні товарів. Такий жорсткий контроль було запроваджено Держмитслужбою у жовтні 2010 року і сьогодні залишається під пильною увагою з боку керівництва відомства», - йдеться в повідомленні Держмитслужби.