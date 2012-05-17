Депутати змінили законодавство відповідно до закону про корупцію

Верховна Рада ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” (№9473).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 266 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Кодексу законів про працю в Україні, Митного кодексу України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про прокуратуру», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про Державну податкову службу в Україні», «Про Державну прикордонну службу в Україні». Зміни спрямовані на узгодження положень, що стосуються: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування; подання публічними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру; обмеження для прийому на роботу (службу) до органів державної влади осіб, які раніше засуджувались за вчинення злочинів або на яких протягом трьох останніх років накладались адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень; вимог щодо попередження конфлікту інтересів; обмежень щодо роботи близьких осіб; звільнення з роботи осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

Також внесені зміни до Кодексу законів про працю України. Ними передбачено, що підставами припинення трудового договору є: набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення.

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