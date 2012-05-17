ЄС готовий підписати й ратифікувати угоду про асоціацію при вирішенні резонансних справ - Грищенко

Європейський Союз підтвердив готовність до підписання і ратифікації угоди про асоціацію, але наголошує на необхідності вирішення окремих резонансних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, коментуючи результати візиту прем’єр-міністра України Миколи Азарова до Брюсселю.

«ЄС підтвердив готовність до підписання і ратифікації угоди про асоціацію. В той же час підкреслюється необхідність у вирішенні питань відносно окремих резонансних справ», - сказав К.Грищенко.

Він також не виключає набуття чинності положення про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом до підписання угоди про асоціацію.

«Ця можливість передбачена в самій угоді і відповідно після підписання, або, скажімо, в контексті підготовки на заключному етапі буде розглядатись доцільність і можливість застосування положень, що стосуються секторальної співпраці зони вільної торгівлі тимчасово», - сказав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня п.р. глави делегацій на переговорах України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Під час 15-го Саміту Україна-ЄС, який відбувся у грудні 2011 року, лідери України та Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом. Ця угода замінить чинну з 1998 року Угоду про партнерство та співробітництво.

Глави переговорних груп щодо ЗВТ підтвердили досягнуті 22 грудня 2011 року домовленості щодо змісту ЗВТ і зобов’язалися завершити правову експертизу тексту, включаючи технічні додатки та протоколи.