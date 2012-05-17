ТОП-10 (17 травня)

Україну накриває друга хвиля рецесії

Прем'єр ініціював щотижневий розгляд на Кабміні перебігу реалізації реформ

Парламент наступного пленарного тижня розглядатиме проект Трудового кодексу

Стабільному курсу гривні ніщо не загрожує - Порошенко

Депутати змінили законодавство відповідно до закону про корупцію

Угоду про запровадження в Україні системи екстреної допомоги 112 визнали недійсною

ВР ухвалила закон про держпідтримку експортної діяльності

Банківська система за 4 місяці одержала 1,8 млрд грн прибутку

Програма уряду та держбюджет тепер будуть ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента

Мінфін виплатив 2,67 млрд грн за ОВДП

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Україну накриває друга хвиля рецесії

В Україні рівень промислового виробництва в квітні 2012 року порівняно з попереднім місяцем - березнем - скоротився на 3,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Як зазначають у повідомленні, у порівнянні з квітнем 2011 року рівень промислового виробництва в минулому місяці не змінився. У січні-квітні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,7% в порівнянні з ростом на 9,1% за чотири перші місяці 2011 року до аналогічного періоду 2010 року.

«Найважливішим показником є темпи зростання місяць до попереднього місяця, і вони дуже плачевні - мінус 3,4%. Це говорить про те, що економіка входить у другий квартал з негативними показниками. Темпи зростання економіки не просто сповільнюються, частина економіки починає скорочуватися. Це може говорити про те, що ми входимо в другу хвилю рецесії», - сказав агентству УНІАН керівник аналітичного відділу інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен.

«Економіка ще не відновилася після першої хвилі рецесії, а ми, можливо, стоїмо на порозі другої. Це дуже сумно», - додав аналітик.

Економічні експерти звертають увагу, що скорочення обсягів виробництва відзначено в різних секторах промисловості, включаючи експортно-орієнтовані галузі, на які впливає охолодження світової економіки.

За даними Держстату, ключовий для України сектор - металургійний в квітні продемонстрував до попереднього місяця падіння обсягів виробництва на 1,3%, до квітня 2011 року скорочення склало 0,2%. У січні-квітні 2012 року металургійне виробництво скоротилося на 1,7% в порівнянні з ростом на 10,1% за аналогічний період 2011 року.

Згідно з повідомленням, скорочення обсягів виробництва в квітні 2012 року до березня поточного року у видобувній промисловості склало 2,9%, включаючи падіння у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин на 4,9%.

За чотири перші місяці 2012 року темпи зростання обсягів виробництва в добувній промисловості скоротилися до 3,3% з 5,2% за аналогічний період 2011 року.

Лідерами зростання виробництва в квітні стали галузі, що виробляють неметалеву мінеральну продукцію (будівельні матеріали) - зростання на 15,4% до попереднього місяця, і виробники транспортних засобів та устаткування - зростання на 8,0%.

В цілому, машинобудування країни показало в квітні зростання до попереднього місяця на 3,7%, але за підсумками чотирьох місяців темпи зростання в цьому секторі знизилися до 2,8% з 24,6% у січні-квітні 2011 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% в порівнянні з ростом на 11,2% в 2010 році.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограмі економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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Прем'єр ініціював щотижневий розгляд на Кабміні перебігу реалізації реформ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював щотижневий розгляд на засіданні Кабінету міністрів питання про хід виконання Національного плану дій на 2012 рік з упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією М.Азаров виступив сьогодні на розширеному засіданні Кабміну за участю керівників і представників органів центральної виконавчої влади.

«Потрібно ввести практику щотижневого розгляду цього питання на засіданнях Кабінету міністрів», - сказав М.Азаров.

Ініціатива прем'єр-міністра почала реалізовуватися вже на сьогоднішньому засіданні КМУ. Для виступу зі звітом про виконання Національного плану проведення реформ було запрошено першого віце-прем'єр-міністра Валерія Хорошковського.

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Парламент наступного пленарного тижня розглядатиме проект Трудового кодексу

Верховна Рада України наступного пленарного тижня може розглянути проект Трудового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Що стосується Трудового кодексу, то він стоїть в порядку денному на наступний тиждень», - сказав О.Єфремов.

Водночас лідер фракції зауважив, що його обурює розповсюдження представниками опозиції неправдивої інформації про зміст документу. Для прикладу О.Єфремов навів той факт, опозиціонери заявляють про запровадження Трудовим кодексом 48-годинного робочого тижня.

«Це неправда, це не відповідає дійсності», - сказав він.

При цьому О.Єфремов повідомив, що депутати проводитимуть консультації щодо розгляду Трудового кодексу, аби не робити це під такою хвилею негативу.

«Ми не ставимо за ціль неодмінно прийняти Трудовий кодекс, але ми розуміємо, що зараз складається найкраща ситуація для його ухвалення», - сказав він.

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Стабільному курсу гривні ніщо не загрожує - Порошенко

Стабільному курсу гривні ніщо не загрожує. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів міністр економіки Петро Порошенко.

«Поки що ми можемо сказати, що за поточної ситуації стабільності гривні нічого не загрожує, і позиція щодо золотовалютних резервів, і позиція щодо можливих запозичень є такою, що дозволяє ситуацію контролювати», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що у стратегічному плані розвиток і стимулювання експорту української продукції, своєчасна компенсація ПДВ, забезпечення відповідної конкурентоспроможної української продукції на зовнішніх ринках дозволяє «нам з повною упевненістю дивитися в майбутнє в середньостроковій перспективі».

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Депутати змінили законодавство відповідно до закону про корупцію

Верховна Рада ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” (№9473).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 266 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Кодексу законів про працю в Україні, Митного кодексу України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про прокуратуру», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про Державну податкову службу в Україні», «Про Державну прикордонну службу в Україні». Зміни спрямовані на узгодження положень, що стосуються: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування; подання публічними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру; обмеження для прийому на роботу (службу) до органів державної влади осіб, які раніше засуджувались за вчинення злочинів або на яких протягом трьох останніх років накладались адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень; вимог щодо попередження конфлікту інтересів; обмежень щодо роботи близьких осіб; звільнення з роботи осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

Також внесені зміни до Кодексу законів про працю України. Ними передбачено, що підставами припинення трудового договору є: набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення.

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Угоду про запровадження в Україні системи екстреної допомоги 112 визнали недійсною

Угода між Міністерством надзвичайних ситуацій та американською компанією Hewlett Packard про запровадження в Україні системи екстреної допомоги 112 є недійсною.

Про це на брифінгу в Міністерстві надзвичайних ситуацій заявив голова Комітету конкурсних торгів міністерства Олег Ціцак, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, МНС усвідомлювало, що впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером буде непростою, враховуючи юридичні, технічні особливості, а також часові рамки і масштаби проекту, якого за своїм змістом та обсягом в нашій державі за часи незалежності не було.

О.Ціцак повідомив, що в основу даного проекту було закладено передові рекомендації Європейської Асоціації Служб Екстреної Допомоги (EENA) щодо вимог самої Системи-112, а також вендерів (компаній), які мають найуспішніший досвід запуску подібних Служб в Європі або США.

"Враховуючи відсутність подібних проектів в нашій державі за останні 20 років, українське законодавство та правила проведення державних закупівель виявилися недосконалими в даному напрямку. Крім того, додатково до підписаної угоди, необхідно було укласти близько 20 додатків до неї: кошториси витрат як в цілому, так і по кожному етапу; календарний план реалізації проекту; специфікацію по кожному етапу та кожній системі і т.д.", – зауважив він.

Голова Комітету конкурсних торгів МНС додав, що в Угоді була закладена необхідність узгодити протягом 5 днів з моменту підписання та зареєструвати в Державному Казначействі сам договір з усіма додатками.

"Протягом 5 днів МНС та НР зробити це не змогли. Та форма участі інтегратора в проекті, яку регламентує українське законодавство, не спрацювала б. Тому ми домовилися не продовжувати роботу за даним контрактом надалі і відмовитися від нього", – заявив чиновник.

О.Ціцак нагадав, що система 112 мала частково запрацювати у 4-х містах, що приймають матчі фінальної частини Євро-2012.

"На даний момент, система 112 у Львові, Харкові, Києві та Донецьку функціонувати не буде, але це не означає, що не працюватиме телефонний номер 112. Ми узгодили з компанією "Укртелеком" технічні можливості та чекаємо на рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з даного питання", – сказав він.

За словами О.Ціцака, дзвінки, що надходитимуть на цей номер, будуть автоматично переадресонані на Службу порятунку МНС України 101. Телефонувати громадяни України та іноземці зможуть з будь-якого куточку України і отримають необхідну екстрену допомогу в тому регіоні, де вони перебувають.

"Дана переадресація буде непомітна для людини, що телефонуватиме. Виклики прийматимуть 4 міста, які проводитимуть Євро-2012, адже там вже є підготовлені диспетчерські центри 112. Крім того, оператори зв’язку володітимуть кількома іноземними мовами. Цю послугу ми вводимо, розуміючи, що іноземці, які прибудуть до нашої держави на футбольний чемпіонат, орієнтуються на існуючий в їхніх державах єдиний номер екстреної допомоги 112", – сказав О.Ціцак.

Як заявив голова Комітету конкурсних торгів МНС, міністерство не відмовляється від впровадження системи 112. Зараз МНС готується до проведення нових тендерних процедур. В них зможуть взяти участь усі бажаючі компанії, які мають успішний досвід реалізації подібних проектів.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня МНС та американська компанія Hewlett Packard підписали угоду про впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який був присутній на церемонії, тоді заявив, що на цю подію чекали не тільки в МНС, а й в усьому українському суспільстві.

В.Балога зазначив, що загальна вартість контракту з Hewlett Packard - 650 млн грн. Усі необхідні роботи мають бути виконані протягом двох років, але основна їхня частина запланована на 2012 рік.

Ще раніше В.Балога заявляв, що уряд виділив 452 млн грн на проведення першого етапу робіт. Були знайдені і підготовлені приміщення для розташування центрів 112 у містах проведення матчів футбольного чемпіонату Європи, які повинні були запрацювати у травні цього року. Для впровадження системи була модернізована вся телекомунікаційна мережа МНС. Крім того, Верховна Рада прийняла закон про систему 112.

«Говорити про гальмування процесу дещо некоректно. Поки справи йдуть за планом, і ми розраховуємо впровадити систему 112 у Львові, Харкові, Донецьку, Києві й області до початку Євро-2012. Повністю мережа має запрацювати по всій країні в 2013 році», - наголосив міністр.

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ВР ухвалила закон про держпідтримку експортної діяльності

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№9373).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 253 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі

Цей закон визначає засади державної фінансової підтримки експортної діяльності і спрямований на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках.

Відповідно до закону, державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися шляхом: надання банками-кредиторами експортних кредитів українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту або забезпечення виробництва товарів українського походження; іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів українського походження.

Державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися через страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів); надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами; надання гарантій виконання зобов’язань українських експортерів під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Фінансова підтримка надається виключно щодо товарів, визначених переліком товарів українського походження, яким надається державна фінансова підтримка експортної діяльності, під час здійснення їх експорту або для виробництва товарів, які підлягають експорту. Перелік та порядок віднесення до нього товарів затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Для ведення цієї політики передбачається створення державою в особі Кабінету міністрів України державної фінансової установи - експортно-кредитного агентства у формі публічного акціонерного товариства з метою страхування українського експортера від комерційних та некомерційних ризиків та надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами та гарантування виконання зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах. Кабінетом міністрів України визначаються банки-кредитори установ щодо надання експортних кредитів.

Експортно-кредитне агентство провадить діяльність на підставі статуту, що затверджується Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, що з метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері підтримки експортної діяльності, а також забезпечення державного нагляду за діяльністю експортно-кредитного агентства створюється Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності. Наглядову раду з питань державної підтримки експортної діяльності очолює голова, який призначається прем’єр-міністром України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Кабінет міністрів України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розглядає питання щодо забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності.

В законі визначені умови страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів), експортних кредитів та надання гарантій здійснюється. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.

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Банківська система за 4 місяці одержала 1,8 млрд грн прибутку

Банківська система України за підсумками січня-квітня 2012 року одержала прибуток у розмірі 1,8 млрд грн, проти 0,5 млрд грн збитків за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні НБУ.

За даними Нацбанку, доходи банків збільшилися на 2% - до 46,8 млрд грн, зокрема процентний дохід — 37,3 млрд грн, комісійний дохід — 6,4 млрд грн. Витрати банків у січні-квітні зменшилися на 2,9% - до 45 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збитки на 40% - до 7,708 млрд. грн.

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Програма уряду та держбюджет тепер будуть ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів) (№9665).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада України за підтримки 273 депутатів прийняла у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)". Документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими проект основних напрямів бюджетної політики та прогноз Державного бюджету України мають ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента. При цьому повноваження Верховної Ради щодо визначення бюджетної політики вилучається. Окрім того, на щорічних посланнях Президента базуватиметься і Програма діяльності Кабінету міністрів.

Коментуючи ухвалене тоді рішення, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що парламент фактично розпочав процес зміни Конституції та державного політичного устрою. "Цей законопроект остаточно перетворить Україну на одну із найсильніших авторитарних моделей президентської республіки", - сказав М.Томенко.

Віце-спікер звернув увагу на те, що цим документом вносяться зміни до шести законів України, серед яких "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про центральні органи виконавчої влади".

М.Томенко також звернув увагу на те, що уряд фактично виводиться із системи керування місцевими адміністраціями. "По значних позиціях Президент, а точніше Адміністрація Президента, прямо здійснює управління місцевими, обласними, районними адміністраціями для виконання щорічного Послання Президента України та його указів", - констатував він.

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Мінфін виплатив 2,67 млрд грн за ОВДП

Міністерство фінансів 16 травня виплатило 2,673 млрд грн у рамках погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну.

У повідомленні наголошується, що виплату здійснено вчасно і в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні збільшився на 2% - до 174,28 млрд грн.

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УНІАН