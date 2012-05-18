Анонс на 18 травня

* Міжнародні дебати високого рівня "Україна-ЄС: на рубіконі". Організатори: Європейський політичний центр (Брюссель) та Міжнародний фонд "Європейський розвиток" (Україна). Учасники: міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, представники ЄС, профільних міністерств і відомств, народні депутати України, представники провідних українських та європейських неурядових організацій. Виступ міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

* Тігіпко на дні уряду у ВР.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться прес-тур «Чому влітку кияни тимчасово залишаються без гарячої води?», організований ВАТ «Київенерго». Під час прес-туру учасники ознайомляться з технологією проведення гідравлічних випробувань та ліквідації пошкоджень тепломереж, виявлених під час випробувань. У заході візьмуть участь: перший зам.техніческого директора - головний інженер ВАТ «Київенерго» Юрій Гладишев та інші фахівці Компанії.

* Круглий стіл на тему: «Гострі питання застосування закону України "Про захист персональних даних" у сфері стягнення боргів». Організатор - Асоціація учасників колекторського бізнесу України.

* Брифінг Колесникова.

* Європейська Бізнес Асоціація запрошує Вас взяти участь у зустрічі з Міністром аграрної політики та продовольства Миколою Присяжнюком. У ході прес-сесії Ви зможете обговорити можливості та труднощі у галузях продовольства та молочних продуктів, зернових та олійних культур, аграрної промисловості та біотехнологій, як основних фундаментальних сил, що формують український аграрний сектор сьогодні.

* Відбудеться Шосте пленарне засідання Робочої групи «Україна - ЄС на шляху до розширеної зони вільної торгівлі» «Національного Конвенту України щодо ЄС» на тему: "Розвиток підприємництва та поліпшення бізнес-клімату для розкриття потенціалу угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС". Співголови Робочої групи: Валерій П'ятницький, уповноважений Уряду України з питань європейської інтеграції; Анатолій Кінах, президент УСПП.

* Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко візьме участь у міжнародному бізнес-форумі «Україна - Грузія», організованому «Реформаторським клубом» та Посольством Грузії в Україні. Бізнес-форум присвячений засіданню Міжурядової українсько-грузинської економічної комісії, яке відбудеться напередодні. У роботі бізнес-форуму також візьмуть участь віце-прем'єр Грузії Георгій Барамідзе, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Грузії Василь Цибенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе, президент «Реформаторського клубу» Іскандер Хісамов (України), голова ради директорів Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе та ін.

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