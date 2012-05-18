ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Де цього літа відпочиватимуть українці» пише: очевидним лідером став Ізраїль. Цей напрямок сьогодні очолює рейтинг популярних напрямків серед українців.

http://delo.ua/lifestyle/gde-etim-letom-budut-otdyhat-ukraincy-177941/

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Видання «Комерсант» у публікації «Криза європейської цінності» пише: євро продовжує втрачати позиції — вчора його курс досяг мінімуму за останні півтора року, опустившись до позначки $1,26. Прискорення обвалу євро може додати дефолт Греції у разі ескалації політичної кризи в цій країні. При цьому Сполучені Штати не зацікавлені у надмірному зміцненні своєї валюти, яке може підірвати відновлення їх економіки. У зв'язку з цим експерти прогнозують, що США можуть вдатися до активних монетарних заходів...

http://www.kommersant.ua/doc/1936408

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Також «Комерсант» у публікації «Юлія Тимошенко знайшла здобич» пише: екс-прем'єр Юлія Тимошенко звернулася до Міжнародної групи із протидії відмиванню грошей (FATF) з проханням перевірити факти зловживань, допущених під час придбання ДАТ "Чорноморнафтогаз" бурових установок і суден. На думку депутатів від опозиції, під час проведення цих операцій мала місце змова українських чиновників, які організували фіктивні тендери. У Міненерго, главу якого Юрія Бойко опозиціонери закликають притягнути до відповідальності, заяви опозиції вважають необгрунтованими, посилаючись при цьому на висновки компанії Halliburton...

http://www.kommersant.ua/doc/1936386

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«Комерсант» у публікації «Ф’ючерсам світить новий термін» також пишет: скандальна березнева експірація ф’ючерса на індекс "Української біржі" змусила біржу змінити термін визначення ціни виконання контрактів. Уже 15 червня ціна виконання ф’ючерса повинна визначатися не в останню годину торгів, а за три години до їх закінчення. Торговці стверджують, що маніпулювати ціною ф’ючерса буде важче, але не виключають повторення таких спроб…

http://www.kommersant.ua/doc/1936409

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Бюджетна децентралізація по-українськи: забрати і поділити» пише: Парадокс? Найбагатший регіон країни - Київ - увійшов до трійки "дотаційних лідерів". І чому останнім часом основний потік грошей іде до Східної України і столиці, хоча фінансової підтримки потребують перш за все Захід і Північ України?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/127941

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Також сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Україна - "Газпрому": на тебе сошелся клином белый свет» пише: налякавши «Газпром» буровими установками на Чорноморському шельфі, Україна відразу ж запропонувала йому взяти участь у видобуванні сланцевого газу на своїй території. Таким чином, декларуючи боротьбу за енергетичну незалежність від «Газпрому», ми запрошуємо той-таки «Газпром» стати її учасником...

http://economics.unian.net/ukr/detail/127953

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Хто з чиновників і бізнесменів відмовився працювати у новому уряді» пише: Дмитру Медведєву непросто формувати кабінет. Багато хто з тих, кого він запросив, не хоче працювати в уряді.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1756099/kto_otkazal_medvedevu

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Також «Ведомости» в публікації «У невиїзному списку судових приставів уже 400 000 чоловік» пишуть: вирушаючи за кордон, наприклад на літній відпочинок, варто перевірити, чи не внесено вас до «невиїзного» списку судових приставів. Його чисельність перевалила за 400 000 чоловік.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1756098/bez_prava_na_vyezd

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Також «Ведомости» в публікації «Гарячі путівки ось-ось зникнуть із продажу» пишуть: уперше за останні роки цього літа на російському ринку може майже не виявитися гарячих путівок: туроператори відмовляються від демпінгу.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1756095/putevki_ne_goryat

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Видання «Известия» у публікації «До Sukhoi готують позови за Superjet 100» пише: родичі загиблих в Індонезії заявляють, що російський літак вважався експериментальним, тому не міг брати на борт пасажирів.

http://izvestia.ru/news/524712

(УНІАН)