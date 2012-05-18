ВР ухвалила закон про адміністративні послуги

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про адміністративні послуги", внесений Президентом України (№9435).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 317 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом визначено основні засади діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Даним законом передбачено, що лише законом визначається вичерпний перелік адміністративних послуг. Передбачено встановити заборону делегування суб'єктам господарювання повноважень з надання адміністративних послуг. При цьому передбачається можливість делегування у разі якщо це передбачено законом таких повноважень лише бюджетним установам, що перебувають у сфері управління відповідних адміністративних органів; встановити заборону адміністративним органам (крім бюджетних установ, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративної послуги) надавати платні господарські послуги; визначити критерії, за якими встановлюється розмір плати за послуги, порядок встановлення плати за надання адміністративних послуг; запровадити порядок, за яким фізична особа має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі з надання адміністративних послуг, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування такої особи, а оплата повної вартості платної адміністративної послуги здійснюється одноразово за весь комплекс робіт.

Даним законом передбачено також надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг; запроваджується інститут адміністратора центру надання адміністративних послуг. Передбачено функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

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