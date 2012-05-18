ЄС хоче продовжувати діалог з Україною – віце-президент Європарламенту

Європейський Союз хоче продовжувати діалог з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у виступі на міжнародних дебатах високого рівня «Україна – ЄС: на Рубіконі» віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич.

«Ми обстоюємо діалог, незважаючи на те, наскільки цей діалог буде важким», - сказав він.

За словами Я.Протасевича, Європейський Союз готовий до діалогу, оскільки хоче бачити Україну близько розташованою до ЄС, щоб одного дня вона стала членом ЄС. При цьому він наголосив, що Україні доведеться пройти через шлях реформ, «можливо, не дуже приємних».

Він також наголосив, що у Євросоюзі хочуть, щоб Україна зробила крок у напрямку демократії.

«ЄС дуже багато сподівань покладає на Україну не для того, щоб відмовитись від них дуже швидко. Заморожування відносин було б дуже простим кроком», - сказав він.

Крім того, Я.Протасевич відзначив, що, незважаючи на ухвалення низки законів, Україна стоїть дуже низько в індексі боротьби з корупцією, відповідно до звітів Європейського Союзу. «Усі заходи, які проводяться, вони є неповними і часто повторюють один одного», - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Єврокомісія дала ряд рекомендацій Україні