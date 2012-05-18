Янукович упевнений, що йому вдалося зменшити тиск на бізнес на 5,5%

Президент України Віктор Янукович переконаний, що йому вдалося зменшити тиск на бізнес на 5,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час зустрічі з представниками Міжнародного клубу парламентаріїв і експертів «ЄС-Україна».

У своєму виступі В.Янукович заявив, що третій рік поспіль економіка України зростає.

За його словами, у цьому році зберігається динаміка зростання ВВП, а інфляція поки що тримається на рівні 2%.

В.Янукович нагадав, що раніше в Україні було затверджено план економічних реформ. Разом з тим він визнав, що на сьогодні Україна не змогла повністю його виконати.

«Ми йдемо згідно з планом (реформ – УНІАН), хоча по деяких напрямках, треба відмітити, пішло відставання», - сказав Президент.

При цьому він запевнив, що за роки його президентства зменшився тиск державних структур на бізнес.

«В цілому тиск на бізнес за ці роки скоротився на 5,5%», - сказав В.Янукович.

Він додав, що кількість регуляторних актів також скоротилась на 90%.