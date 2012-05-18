Анонс на 21 травня

* Відбудеться конференція "Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку територіальних громад". Організатор - Проект «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості», який реалізується за підтримки федерального уряду Німеччини. Запрошені: Андрій Оленчик, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, президент об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»; Віктор Новиков, член правління НБУ, Іван Томич, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України; Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Іван Вишневський, голова правління об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»; Руї Шнайдер да Сілва, президент Системи кредитних спілок Бразилії та ін.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться урочисте підписання Угоди про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Державною податковою службою України за участю голови ДПС України Олександра Клименко і голови Держмитслужби України Ігоря Калетника.

* Прес-конференція на тему: "Реалізація соціальних ініціатив Президента України у сфері пенсійного забезпечення". Учасники: голова правління Пенсійного фонду України Борис Зайчук і заступник голови правління Валентина Никитенко.

* Прес-конференція на тему: "Хто з українців, і на яких умовах першим отримає житло в іпотеку?". Учасники: Владислав Лук'янов, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Олександр Непомнящий, директор департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Мінрегіону України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція Профспілки працівників Національної академії наук України на тему: «НАН України: від очікування - до протесту», під час якої будуть наведені численні факти жебрацького стану, в якому перебуває вітчизняна науково-технічна сфера, і, зокрема , НАН України, відсутності, всупереч пропагандистським кліше влади, соціальної захищеності вчених. Прес-конференція відбудеться напередодні акції протесту - пікетування Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України. Учасники: голова профспілки Анатолій Широков, заступники голови Віктор Столяров та Євген Меркулов, член ЦК профспілки Тамара Кузнецова (Інститут проблем матеріалознавства), член Київського регіонального комітету профспілки Ірина Стратійчук (Інститут фізики напівпровідників) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 289-0169; 050-330-3150.

* Прес-конференція на тему: "Чи запасатися українцям продуктами на час ЄВРО-2012?". Учасники: Сергій Петренко, заступник директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики і продовольства України; Марія Колесник - експерт аграрного ринку.

* Прес-конференція на тему: "На кого буде працювати новий Трудовий кодекс - на олігархів чи на робочих?". Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Сергій Гордієнко, голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якибчук, експерт «Фонду громадської безпеки" Юрій Гаврилечко.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з науковими розробками Інституту технічної теплофізики НАН України та відвідає виставку «Енерго- та ресурсозабезпечення».

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