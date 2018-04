ТОП-10 (18 травня)

Росспоживнагляд: чотири українські сирзаводи відновлюють поставки поставки до РФ

***

Росспоживнагляд: чотири українські сирзаводи відновлюють поставки поставки до РФ

Москва. Чотири українських сирзаводи пройшли лабораторний контроль і відновлюють поставки до Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва.

«За наслідками лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію «Пирятинський сирзавод», «Дубномолоко», «Гадячсир» і «Прометей», - сказала Л.Воропаєва.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено значну кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити поставки сирів до Росії.

Проте 16 травня Г.Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд під час лабораторного контролю знайшов недоліки у зразках сиру двох українських заводів, які раніше одержали дозвіл відновити поставки своєї продукції на російський ринок, аналіз зразків з двох інших підприємств поки не завершено.

***

Ринок оцінив соціальну мережу Facebook у рекордні 104 млрд дол.

Всесвітня соціальна мережа Facebook залучила в ході найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 мільярдів доларів при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 мільярдів доларів. Для порівняння: номінальний ВВП України у 2011 році становив еквівалент 164,5 млрд доларів.

Як сказано у повідомленні компанії, високий попит з боку інвесторів, які назвали це IPO «головною подією 2012 року» для фондового ринку планети, дозволив Facebook Inc. провести розміщення своїх акцій по верхній межі цінового коридору, що становив 34-38 доларів.

Експерти чекають, що з початком торгів 18 травня на американській біржі NASDAQ під тікером “FB” ціна акцій компанії може зрости.

Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розміщена у Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Марком Цукербергом. У даний час число її постійних користувачів перевалило за 900 мільйонів чоловік. У 2012 році інвестиційні аналітики погнозують зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів із 3,7 млрд доларів у 2011 році.

До успішного IPO Facebook рекорд оцінки капіталізації компанії за підсумками первинного розміщення акцій належить американській United Parcel Service, яка в ході первинного розміщення акцій у 1999 році була оцінена ринком у 60,2 млрд доларів.

Рекордні суми вдалося залучити продажем частини своїх акцій всесвітньо відомій компанії Visa, яка у 2008 році залучила майже 20 млрд доларів, а 18 млрд доларів одержала два роки тому у результаті IPO General Motors. Але ці компанії продавали великі за розміром пакети.

У даний час Facebook програє за розміром капіталізації Apple Inc. (530 мільярдів доларів), Microsoft Corporation (262 мільярди) і Google Inc. (197 мільярдів), але випереджає Amazon.com Inc. (102,5 мільярда).

Сам засновник компанії Цукерберг продав у ході розміщення 30,2 млн. акцій на близько 1,1 млрд доларів, але навіть після IPO засновник компанії залишився власником 57,3% голосуючих акцій.

Експерти вже підрахували, що оцінений ринком Facebook міг би виплатити всім своїм користувачам одночасно по 115,4 долара США.

Аналітики вважають, що одним із найскладніших завдань для Facebook буде переконати інвесторів у тому, що реклама, яку соціальна мережа розміщує на своїх сторінках, справді підвищує продажі товарів та послуг. Крім того, Facebook поки що слабо представлений на ринку реклами на мобільних пристроях, де лідерство належить Google.

Чимало експертів вважають, що для підтримки капіталізації на нинішньому рівні соцмережі потрібно протягом найближчих п'яти років щороку збільшувати виручку в середньому не менш ніж на 40%.

***

ВР ухвалила закон про адміністративні послуги

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про адміністративні послуги", внесений Президентом України (№9435).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 317 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом визначено основні засади діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Даним законом передбачено, що лише законом визначається вичерпний перелік адміністративних послуг. Передбачено встановити заборону делегування суб'єктам господарювання повноважень з надання адміністративних послуг. При цьому передбачається можливість делегування у разі якщо це передбачено законом таких повноважень лише бюджетним установам, що перебувають у сфері управління відповідних адміністративних органів; встановити заборону адміністративним органам (крім бюджетних установ, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративної послуги) надавати платні господарські послуги; визначити критерії, за якими встановлюється розмір плати за послуги, порядок встановлення плати за надання адміністративних послуг; запровадити порядок, за яким фізична особа має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі з надання адміністративних послуг, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування такої особи, а оплата повної вартості платної адміністративної послуги здійснюється одноразово за весь комплекс робіт.

Даним законом передбачено також надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг; запроваджується інститут адміністратора центру надання адміністративних послуг. Передбачено функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

***

Парламент планує заборонити рекламу алкоголю на радіо та ТБ з 6 до 24 години

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до статті 22 Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) (№9099).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 304 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що реклама алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі забороняється на радіо та телебаченні з 6 до 24 години.

Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі: забороняється на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань; забороняється з використанням осіб віком до 18 років як фотомоделей; не повинна містити зображення процесу паління тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв чи пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі; не може розташовуватися ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років; не може формувати думку, що паління або вживання алкоголю чи пива є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя; не повинна створювати враження, що вживання алкогольних напоїв, пива чи паління тютюнових виробів сприятиме розв'язанню особистих проблем; не може формувати думку, що алкоголь, пиво чи тютюнові вироби мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами; не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі чи тютюнопаління або негативно розцінювати факт утримування від вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв чи пива; не може містити зображень лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів; не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої чи пиво.

Крім того, законопроектом, забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби або алкогольні напої.

Дозволяється спонсорування концертних та спортивних заходів з використанням знаків для товарів і послуг, під якими випускається пиво та/або напої, що виготовляються на його основі.

Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі: спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі; розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі особам віком до 18 років.

Закон у разі ухвалення набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування.

***

НБУ розширив перелік порушень, за які можуть накладати адмінштрафи

Національний банк України розширив перелік порушень, за які можуть бути накладені адміністративні штрафи.

Це передбачено постановою Нацбанку №84 від 12 березня 2012 року, якою вносяться зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів і яка набуде чинності після її офіційного обнародування.

На сьогоднішній день Національний банк вживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема, у разі здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії. У своєму циркулярі регулятор розширює перелік порушень і зазначає, що порушенням вважатиметься також і здійснення банківських операцій чи іншої діяльності з надання фінансових послуг без відповідної ліцензії НБУ або з порушенням умов ліцензування.

На сьогоднішній день в Положенні передбачено, що до осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Нацбанку, на яких накладаються штрафи, відносяться власники істотної участі в банку, якщо НБУ вважає, що вона не відповідає вимогам, встановленим законом щодо істотної участі, або негативно впливає на фінансову безпеку і стабільність банку.

У зміненій редакції Положення пояснення з приводу того, коли власник банку може стати об'єктом перевірки НБУ, вилучено.

***

Аграрний фонд завершив форвардні закупівлі зерна

Аграрний фонд України завершив проведення форвардних закупівель зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, останні біржові торги з укладання форвардних контрактів на поставку зерна до державного інтервенційного фонду були проведені 17 травня.

За даними на 16 травня сільгосптоваровиробникам перераховано 537 млн грн авансових платежів за державною програмою форвардних закупівель зерна.

Рівень оплати за укладеними біржовими контрактами становить майже 92%. У цілому, аграріями заявлено для продажу 1,1 млн тонн продовольчого зерна.

***

ФДМУ у липні-серпні оголосить продаж держпакетів "Тернопіль-" і "Черкасиобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 25,999% акцій ВАТ «Тернопільобленерго» у липні п.р., повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

ФДМУ планує також у серпні 2012 р. виставити на аукціон на фондовій біржі 21% акцій ПАТ «Черкасиобленерго»

Нагадаємо, з початку приватизації енергокомпаній, яка стартувала у 2011 р., було приватизовано на конкурсах 9 пакетів енергорозподільних і енергогенеруючих компаній. Вартість продажу цих пакетів становила понад 5,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Енергопостачальна компанія ВАТ «Тернопільобленерго» – монополіст з поставки і транспортування електроенергії ц Тернополі і Тернопільській області.

50,999% акцій компанії володіє НАК «Енергетична компанія України», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обидва Кіпр).

ПАТ "Черкасиобленерго" здійснює ліцензійну діяльність щодо поставок і передачі електроенергії на території Черкаської області.

Держава контролює 71% акцій «Черкасиобленерго». Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований – через «УкрЕСКО» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).

***

ПФТС запускає товарний ринок

На засіданні наглядової ради фондової біржі ПФТС, що відбулося вчора, 17 травня, був представлений проект товарного ринку ПФТС, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Зокрема, як повідомив під час засідання голова правління ПФТС Олександр Скляров, біржа вже розробила план запуску торгів ф'ючерсним контрактом на зерно кукурудзи з поставкою, підготовлена коротка специфікація та порядок поставки за ф'ючерсним контрактом.

«Під час підготовки бізнес-плану запуску нового інструменту провели переговори і круглі столи з найбільшими товаровиробниками та експортерами кукурудзи, виконали аналіз переваг і недоліків продукту в порівнянні з конкурентами, провели консультації з громадськими організаціями та аналітичними агентствами з метою вироблення стратегії популяризації продукту», - розповів О.Скляров.

***

Мінрегіон отримав функції та повноваження Мінрегіонбуду і МінЖКГ

Кабінет Міністрів поклав на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства функції й повноваження Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства, які припиняються.

Про це йдеться в розпорядженні №288 від 17 травня ц.р.

“Погодитися з пропозицією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про можливість забезпечення здійснення покладених на це міністерство функцій і повноважень Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства, які припиняються”, - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р. міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк заявив про завершення реорганізації Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Він уточнив, що податковим органам залишилося провести деякі перевірки й через 10 днів МінЖКГ і Мінрегіонбуд будуть ліквідовані.

Нагадаємо, 9 грудня 2010 р. Президент України Віктор Янукович оптимізував систему центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України реорганізовано в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке очолив віце-прем'єр-міністр Віктор Тихонов. У червні 2011 року головою Мінрегіону призначено А.Близнюка.

***

Арбузов вважає реалістичним до 2014 р. досягти і утримувати інфляцію в межах 5-6%

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає цілком здійсненним завданням до 2014 року довести і утримувати рівень інфляції в Україні на рівні 5-6%.

Про це глава НБУ заявив в інтерв'ю газеті «Наше місто».

«Ми вважаємо реалістичною середньострокову мету - до 2014 року досягти і утримувати рівень споживчої інфляції у межах 5-6%» - сказав С.Арбузов.

При цьому він відзначив, що за підсумками першого кварталу 2012 року інфляція в Україні була найнижчою порівняно з ближніми і далекими торговими партнерами. Так, за підсумками березня рівень споживчої інфляції у річному вираженні у єврозоні становив 2,6%, у Росії - 3,7%, Китаї - 3,6%, у Казахстані - 4,6%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція у січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. - 0,7%.

Інфляція в Україні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року становила 0,3%, у січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) - 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2012 рік з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію в 2013 році на рівні 5,9%.

***

