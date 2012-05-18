Курс НБУ на 21.05.12

Офіційний курс НБУ на 21.05.12 100 USD США - 799.1500 (на 18 травня - 799.1000) 100 EUR - 1016.5987 (на 18 травня - 1013.4186) 10 RUR - 2.5457 (на 18 травня - 2.5826)

Офіційний курс НБУ на 21.05.12 100 USD США - 799.1500 (на 18 травня - 799.1000) 100 EUR - 1016.5987 (на 18 травня - 1013.4186) 10 RUR - 2.5457 (на 18 травня - 2.5826) Облікові курси банківських металів на 21.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 126905.02 (на 18 травня - 122846.25) 961 XAG 10 Срібло - 2275.98 (на 18 травня - 2177.28) 962 XPT 10 Платина - 116516.07 (на 18 травня - 113937.40) 964 XPD 10 Паладій - 48428.49 (на 18 травня - 47380.70)

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