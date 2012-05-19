Коморовський планує у Чикаго провести переговори з Януковичем

Варшава. Президент Польщі Броніслав Коморовський планує у рамках саміту НАТО, який відбудеться 20-21 травня у Чикаго, провести переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Б.Коморовського Анна Тшаска-Вєчорек.

За її словами, переговори відбудуться за ініціативою польської сторони у другий день саміту.

Б.Коморовський, якого цитує його офіційний веб-сайт, повідомив польським журналістам, що планує обговорити з В.Януковичем перешкоди на шляху європейської інтеграції України.

Він назвав успіхом чинної української влади завершення переговорів і парафування Угоди про асоціацію з ЄС, відзначивши, що подальшому прогресу заважають внутрішні справи.

«Це точно буде розмова, присвячена також ризику невикористання тих досягнень через ситуацію у внутрішній політиці, якою, зокрема, є справа екс-голови уряду Юлії Тимошенко», - сказав Б.Коморовський.

На його думку, Україні необхідно сконцентрувати зусилля на комплексному вирішенні чинних проблем. Він назвавши одним із завдань реформу українського законодавства та судочинства.

Прес-служба польського Президента повідомила, що Б.Коморовський у Чикаго планує також провести зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та новообраним Президентом Франції Франсуа Олландом.