В Україні сьогодні відзначають День Європи

Сьогодні в Україні традиційно відзначається День Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, цьогорічний День Європи є „ювілейним”, оскільки відзначатиметься в нашій державі вже вдесяте.

Практика проведення цієї загальнодержавної акції була започаткована відповідно до Указу Президента України № 339 від 19.04.2003 року.

19 травня з 11.00 до 18.00 відбудеться культурно-масова акція „Європейське містечко” на вул. Хрещатик, під час якої планується святковий концерт, презентації посольств держав-членів ЄС в Україні, міст-господарів Євро-2012, різноманітні інформаційні стенди та розважальні заходи відомих європейських та світових компаній.

Урочиста церемонія відкриття „Європейського містечка” відбудеться з 12.00 до 13.00 за участю міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, міністра культури України Михайла Кулиняка, представників дипкорпусу ЄС в Україні.

З 11.00 до 12.00 вулицею Хрещатик пройде „Європейський парад”, організований ВГО „Європейська молодь України”.