Президент доручив РНБО знизити ціни на ліки

Президент України Віктор Янукович доручив Раді національної безпеки і оборони України знизити ціни на лікарські засоби.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Зараз працюємо над зниженням ціни на ліки. Тому що у нас є деякі лікарські препарати, на які ціни в п'ять-вісім разів дорожчі за ціну виробника. Ми попрацюємо зараз. Я поставив це питання на засідання Ради національної безпеки і оборони», - сказав В.Янукович учора під час робочої поїздки до Донецької області.

Президент України має намір у цій сфері «навести порядок і вивести ситуацію на нормальні, цивілізовані відносини».

«Це також бізнес, але він має бути в рамках правил. Ось ці правила ми встановимо, вони будуть такими, які дозволять ціни певним чином розуміти і контролювати. Взагалі це повинно влаштувати всіх», - відзначив В. Янукович.

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