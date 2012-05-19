Для імплементації нового КПК необхідно внести зміни до майже 300 законів - Янукович

Для імплементації нового Кримінального процесуального кодексу, який набуває чиннності в дію з 1 листопада цього року, необхідно внести зміни до майже 300 існуючих законів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор Янукович повідомив учора під час робочої поїздки до Донецької області.

Він відзначив, що до 1 листопада чинне законодавство необхідно привести у відповідність з нормами нового Кримінального процесуального кодексу.

«Нам потрібно ще внести зміни до майже 300 законів України. Наразі Міністерство юстиції разом з Кабінетом Міністрів працюватимуть над швидкою імплементацією, тобто підготовкою змін до вже існуючих в Україні законів», - сказав В.Янукович.

Він також не виключає, що в разі потреби новий Кримінальний процесуальний кодекс може бути доопрацьовано в майбутньому.

«Я його (КПК) підписав. Якщо ще з'являться раптом якісь до нього зауваження згодом, побачимо недоліки, то ми зможемо ще над цими недоліками попрацювати», - сказав глава держави.

Разом з тим він наголосив, що новий КПК ґрунтується на принципах рівності захисту і звинувачення, а також змагальності сторін.

Президент нагадав, що одразу після свого вступу на пост дав доручення почати роботу над новим УПК. «У квітні 2010 року за моєю особистою ініціативою було створено робочу групу, яка разом з експертами Ради Європи почала працювати над цим документом. Для нас було важливо підготувати дуже якісний сучасний Кримінальний процесуальний кодекс», - сказав він.

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