Віце-президент Європарламенту пробув у Тимошенко близько трьох годин

13:19, 19 травня 2012
Різне
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Віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич завершив зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко і покинув територію лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 11.40 автомобіль із дипломатичними номерами виїхав з воріт медичного закладу.

Я.Протасевич перебував на території лікарні близько трьох годин, однак не провів зустріч із журналістами та не прокоментував результати візиту. Автомобіль віце-президента Європарламенту прихильники Ю.Тимошенко, які перебувають перед лікарнею, проводили вигуками «Юлі - волю!».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році. З грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

Через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко 9 травня перевели в харківську лікарню, німецький лікар призначив їй курс лікування.

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