Спецперевірки відомостей про кандидатів на держпосади проводитимуть по-новому

Президент України Віктор Янукович вніс зміни в порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Текст відповідного указу від 18 травня розміщено на сайті глави держави.

Згідно з документом, не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом міністрів) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого.

Також не вважається призначенням призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється.

Указом визначається, що обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами), які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Особливості взаємодії органів державної влади та органів, які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спецперевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади.

Також в документі викладено у новій редакції форми 2 і 3 до вищезазначеного порядку.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2012 року Президент України Віктор Янукович затвердив порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Перевірка здійснюватиметься на основі Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Це не стосується кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів.