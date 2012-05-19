ЄС: Україна ще має виконати велику роботу для підписання Угоди про асоціацію

В Європейському Союзі вважають, що Україна ще має виконати велику роботу для підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні в Києві у своєму виступі під час святкування Дня Європи в Україні заступник глави Представництва Європейського Союзу в Україні Марія Юрікова.

«Переговори були завершені і документ був парафований, але до остаточного підписання цього важливого документу ще має бути виконана досить велика робота», - сказала вона.

За її словами, залишається ще багато напрямків, за якими треба досягти значного покращення, зокрема юридична система, покращення бізнес-клімату, боротьба з корупцією.

«Ваша країна має зробити дуже важливі серйозні і систематичні кроки в реформуванні цих галузей, щоб наблизитися до європейських стандартів», - сказала вона.

М.Юрікова зазначила, що якщо ця угода буде належним чином втілена, це гарантуватиме громадянам України майже ті ж самі юридичні стандарти, права та переваги, якими вже сьогодні користуються громадяни ЄС.

Також М.Юрікова зазначила, що Україна потребує чесної і прозорої судової системи для всіх громадян України, включно з лідерами опозиційних сил.

«Ми також очікуємо, що українці зможуть прийти і вільно висловити власні уподобання на парламентських виборах 28 жовтня», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС вели переговори про Угоду про асоціацію з 2007 року. 19 грудня 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року відбулося парафування документа.

Разом з тим підписання та подальша ратифікація Угоди про асоціацію на сьогодні відкладені через погіршення ситуації з демократією в Україні, використання вибіркового правосуддя, згортання прав людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Грищенко: Україна хоче бути в Європі не тільки географічно, але й інституційно